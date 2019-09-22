У Росії заявили, що "екстремістів в Україні все одно доведеться зупиняти"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу виключив можливість прямого військового конфлікту з Україною. Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню Московський комсомолець, опублікованому в неділю, 22 вересня.

Так, відповідаючи на питання журналіста, чи існує небезпека повномасштабного військового конфлікту між Україною і Російською Федерацією, Шойгу відповів, що навіть не думає про такий сценарій.

"Навіть думати про це не хочу. Дуже сподіваюся, що в українського народу і в української влади вистачить волі, сил і можливостей остудити гарячі голови, які закликають до подібної дурості і божевільному сюжетом. Коли екстремістів в Україні все одно доведеться зупиняти. Шкода тільки, що це не було зроблено раніше", – сказав Шойгу.

Шойгу назвав українців "братнім народом", з яким росіяни будуть жити в мирі й добросусідстві". "Час для цього, я впевнений, прийде", – зазначив він.

Російський міністр також розповів, що його родичі по лінії матері – України і тут похований його дід. А сам Шойгу був хрещений одному з храмів в місті Кадіївка (колишній Стаханов – ред.), який зараз контролюють сепаратисти "ЛНР".

Тим часом Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ з-за порушень прав людини. Після повернення в ПАРЄ Росія повинна виплатити понад 50 мільйонів євро прострочених внесків. Україна переплатила понад 80 тис. євро ПАРЄ, намагаючись компенсувати відсутність внесків РФ.