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22 вересня 2019, неділя, 13:53 14
Життя 2019-09-22T16:45:01+03:00
Українські Новини
Робочий тиждень в Україні почнеться з дощів та поривів вітру, місцями похолодає до +1

Робочий тиждень в Україні почнеться з дощів та поривів вітру, місцями похолодає до +1

Кіт
Кіт

23 вересня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +13...+15 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, Температура вночі +3...+9 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +19...+21 градус.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Чернігівській і Сумській областях невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +4...+10 градусів, у Чернігівській і Сумській областях +2...+7 градусів, вдень +10...+16 градусів.

На центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Полтавській області вночі місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +4...+10 градусів, вдень +11...+18 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі і вранці невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+9 градусів, вдень +10...+16 градусів, у Донецькій області +12...+17 градусів.

На півдні україни мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +6...+12 градусів, вдень +19...+25 градусів, у Запорізькій області +18...+23 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі +9..+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.

22 вересня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +14...+18 градусів, у Дніпрі в межах Києва +16 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди та заморозках.

Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в неділю, 22 вересня, в Україні буде сонячно і відчутно потеплішає до +23 градусів. День осіннього рівнодення, 23 вересня, також очікується сонячним, проте знову трохи похолодає.

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