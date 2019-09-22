САП направила до Антикорупційного суду справу про розкрадання 98 млн гривень "Укрзалізниці"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила розслідування розкрадання протягом 2016-2017 років 98,2 млн гривень ПАТ "Укрзалізниця" при закупівлі пального за завищеними цінами. Про це повідомляє прес-служба САП.

Так, повідомляється, що Вищий антикорупційний суд України був направлений обвинувальний акт стосовно шести осіб, підозрюваних у розкраданні коштів.

"Серед обвинувачених 4 посадові особи філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця" та 2 керівника приватних комерційних установ, задіяних у незаконному заволодінні коштами", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи Філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця", зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПАТ "Укрзалізниця" в сумі 98,2 млн гривень шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання мазуту флотського і дизельного палива у ТОВ "Скела Терциум". Проте фактично зазначені матеріали не поставлялися до паромів, для потреб яких укладалися договори поставки палива, ні до орендованих резервуарів.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

"До того ж, під час досудового розслідування встановлено, що керівник підприємства, яке отримало кошти за нібито поставлене паливо, в подальшому скоїв з ними фінансові операції з метою їх легалізації, у зв'язку з чим його дії додатково кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України", - зазначили в САП.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленського закликали негайно провести аудит "Укрзалізниці" і змінити керівництво.

Тим часом двох чиновників підозрюють у заподіянні збитків "Укрзалізниці" в майже 40 млн гривень.