САП направила до Антикорупційного суду справу про розкрадання 98 млн гривень "Укрзалізниці"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила розслідування розкрадання протягом 2016-2017 років 98,2 млн гривень ПАТ "Укрзалізниця" при закупівлі пального за завищеними цінами. Про це повідомляє прес-служба САП.\r\nТак, повідомляється, що Вищий антикорупційний суд України був направлений обвинувальний акт стосовно шести осіб, підозрюваних у розкраданні коштів.\r\n"Серед обвинувачених 4 посадові особи філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця" та 2 керівника приватних комерційних установ, задіяних у незаконному заволодінні коштами", - йдеться в повідомленні.\r\nДосудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи Філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця", зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПАТ "Укрзалізниця" в сумі 98,2 млн гривень шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання мазуту флотського і дизельного палива у ТОВ "Скела Терциум". Проте фактично зазначені матеріали не поставлялися до паромів, для потреб яких укладалися договори поставки палива, ні до орендованих резервуарів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДії вказаних осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.\r\n"До того ж, під час досудового розслідування встановлено, що керівник підприємства, яке отримало кошти за нібито поставлене паливо, в подальшому скоїв з ними фінансові операції з метою їх легалізації, у зв'язку з чим його дії додатково кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України", - зазначили в САП.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленського закликали негайно провести аудит "Укрзалізниці" і змінити керівництво.\r\nТим часом двох чиновників підозрюють у заподіянні збитків "Укрзалізниці" в майже 40 млн гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n