Двух чиновников подозревают в причинении ущерба "Укрзализныце" в почти 40 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении 2 лицам в причинении ущерба акционерному обществу "Укрзализныця" в 39,8 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Двум бывшим чиновникам филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" 23 мая 2019 сообщено о подозрении в причинении госкомпании 39,8 млн гривен убытков. Расследование НАБУ, что происходило при всесторонней поддержке действующего менеджмента "Укрзализныци", пока завершено и направлено в суд", - говорится в нем.

Сообщается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением") и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В ходе расследования установлено, что в декабре 2015 и марте 2016 филиал получил от ООО "Вог Аэро Джет" 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, который должен был вернуть в 1 марта 2016 или уплатить штраф в размере 2,27 млн гривен за каждый день просрочки.

Возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016, завершив этот процесс в мае.

Однако следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь уже 18 марта 2016 уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива.

К тому же топливо заняла филиалу та сама компания, которая выиграла ее конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым.

Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" просит Раду и Кабмин выделить 7,1 млрд гривен из госбюджета.

1 апреля повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки вступило в силу.

"Укрзализныця" потеряла 5,5 млрд грн от дальних пассажирских перевозок за 2018.