Зеленского призвали немедленно провести аудит "Укрзализныци" и сменить руководство

Деятельность высшего руководства "Укрзализныци" привела к катастрофическим последствиям. "Прибыльность" УЗ обеспечивается за счет систематического невыполнения планов капитальных инвестиций, компания потеряла более половины парка вагонов, увеличивается дефицит квалифицированных кадров. Об этом идет речь в депутатском обращении Игоря Артюшенко к президенту Владимиру Зеленскому.\r\nНардеп отмечает, что низкая эффективность управления госкомпанией привела к тому, что в некоторых случаях наличие контингента (поездные, локомотивные, маневровые диспетчеры) составляет 30% от потребности. Дефицит относительно обеспечения станционной работы и формирования поездов – до 20%. Происходит быстрый рост непроизводительных расходов. Например, по состоянию на июль 2019 года дефицит локомотивных бригад для обеспечения процесса перевозок составляет не менее 1300 человек, при этом непроизводительные расходы, связанные с некачественной организацией работы, за первое полугодие – не меньше 150 млн грн.\r\nРоста объемов перевозок, которые декларирует руководство УЗ, не произошло. Но общие расходы, которые понесло хозяйство на осуществление производственной деятельности за 6 месяцев 2019 года, составили приблизительно 11,5 млрд грн., что больше прошлогодних на 600 млн грн.\r\nСтремительно уменьшаются объемы собственного вагонного парка. Если в 2016 году парк вагонов "Укрзализныци" составлял 140 тыс. единиц, то в 2018 году – лишь 60 тыс. единиц. Нагрузка вагонов с признаком ЦТЛ (Центр транспортной логистики УЗ) за последние три месяца не превышала 25%. УЗ была вынуждена массово переводить свой парк вагонов в продолжительный запас и в нерабочий парк, ведь в последние три месяца плата за посуточное пользование вагонами УЗ возросла втрое от стоимости, что значительно уменьшило спрос на них со стороны рынка.\r\nВ УЗ, по данным Артюшенко, практически нивелирована графиковая система организации движения грузовых поездов, отчетность по этому направлению работы искажена, что приводит к существенным потерям локомотивного хозяйства, простою вагонного парка. Провальная политика организации перевозок за первое полугодие привела к потере локомотивного хозяйства в общей сумме около 550–600 млн грн.\r\nОтсутствие инвестиционной политики и ритмического обеспечения поставок для ремонта инфраструктуры привело к потере скорости. Каждый год техническая скорость движения поездов уменьшается на 3–5%, из-за чего стабильно растут непроизводительные расходы. За 6 месяцев 2019 года УЗ перерасходовала на топливно- энергетические ресурсы почти 690 млн грн.\r\nНардеп отмечает, что руководство "Укрзализныци" так и не провело обещанного распределения имущества инфраструктуры на профильное (обеспечивающееэксплуатацию) и инвестиционное (включая непрофильные активы), а это продолжает продуцировать коррупцию и неэффективность.\r\n"Анализ эффективности деятельности руководства "Укрзализныци" свидетельствует, что настало время не только для радикальных кадровых решений, но и для привлечения руководителей госкомпании к уголовной ответственности. Призываем вас инициировать проверку состояния дел в "Укрзализныце" с привлечением правоохранительных структур МВД, СБУ и НАБУ. Топ-менеджмент сегодня фактически убивает госкомпанию, с каждым днем его пребывания у власти путь к восстановлению "Укрзализныци" становитсяболее длинным. Необходимо применение срочных мер и, прежде всего, принятиекадровых решений относительно высшего руководства "Укрзализныци", – говорится вобращении нардепа к президенту.\r\n\r\n\r\n\r\nТри недели назад четыре комитета Верховной Рады (транспорта, аграрный, промышленности и предпринимательства, топливно-энергетический) направили письма президенту и премьер-министру о том, что руководство "Укрзализныци" не может обеспечить перевозку грузов, снизить уровень коррупции, что наносит ущерб всей экономике Украины. Парламентские комитеты и представители самых крупных отраслевых объединений сделали ударение на отсутствии локомотивов и некачественном ремонте имеющейся тяги, неэффективном использовании грузовых вагонов, срыве программы обновления парка. Из-за отсутствия тяги и непрофессионального менеджмента остаются покинутыми почти 400 грузовых поездов на 25 тыс. вагонов. В обращении идет речь о том, что ПАО "Укрзализныця" приостановило работу автоматизированной системы "Управление пересылкой пустых вагонов", вернулось к ручному распределению вагонов с "акцентом на маршрутные отправления" и закрывает станции для осуществления нагрузок.