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22 вересня 2019, неділя, 12:15 14
Суспільство 2019-09-22T14:15:02+03:00
Українські Новини
Беленюк розповів, що повністю зануриться в політику після Олімпіади-2020

Беленюк розповів, що повністю зануриться в політику після Олімпіади-2020

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk
Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Жан Беленюк, якого раніше сфотографували сплячим на засіданні парламенту, заявив, що його головною метою є виступити на Олімпіаді-2020, після якої він планує на 100% "віддатися українській політиці". Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Я відразу, коли йшов у депутати, сказав, що моя головна мета - виступити на Олімпійських іграх. Для цього я повинен був виступити на чемпіонаті світу, щоб завоювати олімпійську ліцензію. Після цього я буду вже на 100% відданий українській політиці. Зараз я намагаюся встигнути і там, і тут. Мені здається, що в мене це виходить, тому що минулого року я не займався політикою і був другим. А цього року почав, і став першим", - заявив Беленюк.

Як повідомляли Українські Новини, 20 вересня депутат Верховної Ради Жан Беленюк заснув прямо під час засідання парламенту.

Раніше на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби в Нур-Султана (Казахстан) український борець і, за сумісництвом, народний депутат Верховної Ради ІХ скликання Жан Беленюк виборов "золото".

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