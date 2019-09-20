Зато не кнопкодавит: на заседании Рады сфотографировали спящего Беленюка

Сегодня, 20 сентября, депутат Верховной Рады Жан Беленюк уснул прямо во время заседания парламента. Об этом сообщает "Страна", опубликовав соответствующие фотографии.

Так, сообщается, что спящий 28-летний депутат все-таки принимает участие в голосованиях.

Отмечается, что Беленюк поднимает голову, голосует, а затем снова ложится - даже не моргая.

По данным издания, такое "голосование" Беленюка длится на протяжении всего сегодняшнего заседания.

Спящий в Раде Беленюк. Фото: Страна

Как сообщали Українські Новини, на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане (Казахстан) украинский борец и, по совместительству, народный депутат Верховной Рады ІХ созыва Жан Беленюк выборол "золото".

Ранее стало известно о случае кнопкодавста в Верховной Раде 9-го созыва. Однако, "истинный" первый случай произошел неделей раньше. Инцидент произошел еще 3 сентября во время голосования за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд.