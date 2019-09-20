Зато не кнопкодавит: на заседании Рады сфотографировали спящего Беленюка

Сегодня, 20 сентября, депутат Верховной Рады Жан Беленюк уснул прямо во время заседания парламента. Об этом сообщает "Страна", опубликовав соответствующие фотографии.\r\nТак, сообщается, что спящий 28-летний депутат все-таки принимает участие в голосованиях.\r\nОтмечается, что Беленюк поднимает голову, голосует, а затем снова ложится - даже не моргая. \r\nПо данным издания, такое "голосование" Беленюка длится на протяжении всего сегодняшнего заседания.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСпящий в Раде Беленюк. Фото: Страна\r\nКак сообщали Українські Новини, на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане (Казахстан) украинский борец и, по совместительству, народный депутат Верховной Рады ІХ созыва Жан Беленюк выборол "золото".\r\nРанее стало известно о случае кнопкодавста в Верховной Раде 9-го созыва. Однако, "истинный" первый случай произошел неделей раньше. Инцидент произошел еще 3 сентября во время голосования за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд.