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20 сентября 2019, пятница, 19:43 35
Верховная Рада и партии 2019-09-20T19:43:34+03:00
Українські Новини
Зато не кнопкодавит: на заседании Рады сфотографировали спящего Беленюка

Зато не кнопкодавит: на заседании Рады сфотографировали спящего Беленюка

Спящий в Раде Беленюк. Фото: Страна
Спящий в Раде Беленюк. Фото: Страна

Сегодня, 20 сентября, депутат Верховной Рады Жан Беленюк уснул прямо во время заседания парламента. Об этом сообщает "Страна", опубликовав соответствующие фотографии.

Так, сообщается, что спящий 28-летний депутат все-таки принимает участие в голосованиях.

Отмечается, что Беленюк поднимает голову, голосует, а затем снова ложится - даже не моргая. 

По данным издания, такое "голосование" Беленюка длится на протяжении всего сегодняшнего заседания.

Спящий в Раде Беленюк. Фото: СтранаСпящий в Раде Беленюк. Фото: Страна

Как сообщали Українські Новини, на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане (Казахстан) украинский борец и, по совместительству, народный депутат Верховной Рады ІХ созыва Жан Беленюк выборол "золото".

Ранее стало известно о случае кнопкодавста в Верховной Раде 9-го созыва. Однако, "истинный" первый случай произошел неделей раньше. Инцидент произошел еще 3 сентября во время голосования за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд.

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