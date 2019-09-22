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22 вересня 2019, неділя, 10:07 18
Суспільство 2019-09-22T10:21:20+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди і заморозки

Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди і заморозки

Вітер. Фото: Gismeteo
Вітер. Фото: Gismeteo

Сьогодні, 22 вересня, у багатьох областях України очікується сильне погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що сьогодні в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки). Вітри не торкнуться лише західних областей.

Наголошується, що вночі в Карпатах та Луганській області можливі сильні заморозки від 0 до 3 градусів (ІІ рівень небезпеки).

А по Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки), по Києву - від 15 до 20 м/с (І рівень небезпеки).

Також в Держнс повідомили, що завтра, 23 вересня, на півночі Лівобережжя на поверхні грунту заморозки від 0 до 3 градусів (І рівень небезпеки).

Як повідомляли Українські Новини, у Європі взимку в 2020 році температура буде найнижчою за останні тридцять років.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в неділю, 22 вересня, в Україні буде сонячно і відчутно потеплішає до +23 градусів. В столиці, за її словами, у неділю істотно потеплішає до +20 градусів, буде багато сонця, однак з поривчастим вітром. А у День осіннього рівнодення, 23 вересня, також очікується сонячним, проте знову трохи похолодає.

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