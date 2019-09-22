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22 вересня 2019, неділя, 08:51 56
Події 2019-09-22T11:15:02+03:00
Українські Новини
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік

На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік

Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор

Вчора ввечері, 21 вересня, на Одеській трасі (Київська область) Volkswagen Passat збив на смерть жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Про це повідомляє Інформатор.

Так, правоохоронці повідомили, що жінка віком на вигляд близько 60 років переходила Одеську трасу по пішохідному переходу, розташованому поруч із зупинкою "Калинівка". У цей момент її на швидкості збив автомобіль Volkswagen Passat, який рухався у напрямку з Києва. Машина кілька метрів протягнула пішохода, а удар був такої сили, що жінці відірвало ногу.

Після зіткнення водій Volkswagen проїхав ще кілька метрів, потім зупинився, вийшов з машини і втік з місця події. На жаль, від отриманих травм жінка-пішохід померла на місці.

Volkswagen насмерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: ІнформаторVolkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор

На місці працював екіпаж патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група. На даний момент всі зусилля правоохоронців направлені на встановлення особи водія Volkswagen Passat.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві жінка-водій переплутала педалі і збила маму і дитину.

Раніше в Києві на Академмістечку Mersedes на смерть збив дівчину і зник.

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