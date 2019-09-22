На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік

Вчора ввечері, 21 вересня, на Одеській трасі (Київська область) Volkswagen Passat збив на смерть жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Про це повідомляє Інформатор.

Так, правоохоронці повідомили, що жінка віком на вигляд близько 60 років переходила Одеську трасу по пішохідному переходу, розташованому поруч із зупинкою "Калинівка". У цей момент її на швидкості збив автомобіль Volkswagen Passat, який рухався у напрямку з Києва. Машина кілька метрів протягнула пішохода, а удар був такої сили, що жінці відірвало ногу.

Після зіткнення водій Volkswagen проїхав ще кілька метрів, потім зупинився, вийшов з машини і втік з місця події. На жаль, від отриманих травм жінка-пішохід померла на місці.

Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор

На місці працював екіпаж патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група. На даний момент всі зусилля правоохоронців направлені на встановлення особи водія Volkswagen Passat.

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