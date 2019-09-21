підписатися на розсилку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
21 вересня 2019, субота, 19:43 17
Події 2019-09-21T21:00:02+03:00
Українські Новини
У Запорізькій області в ДТП з вантажівкою, загинули три людини

У Запорізькій області в ДТП з вантажівкою, загинули три людини

ДТП в Запорізькій області. Фото: Нацполіція
ДТП в Запорізькій області. Фото: Нацполіція

3 людини загинули і 1 госпіталізовано 20 вересня внаслыдок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Оріхівському районі (Запорізька область).

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції в Запорізькій області, передають Українські Новини.

"Поліцейські в порядку ст. 208 КПК України затримали водія вантажного автомобіля, який в Оріхівському районі на перехресті автодоріг не надав переваги у русі легковому автомобілю. Внаслыдок аварії водій та двоє пасажирів легковика загинули, ще одна пасажирка госпіталізована в лікарню", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження.

ДТП в Запорізькій області. Фото: НацполицияДТП в Запорізькій області. Фото: Нацполіція

ДТП в Запорізькій області. Фото: НацполицияДТП в Запорізькій області. Фото: Нацполіція

Як повідомляли Українські Новини, 21 вересня 9 осіб загинули та 2 травмовані через ДТП з участю маршрутки в Одеській області.

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідування за підозрою співробітника Національної поліції в наїзді в стані алкогольного сп'яніння на пішохода в Кам'янка-Дніпровської Запорізької області.

Більше новин про: смертельна ДТП ДТП в Запорізькій області ДТП з вантажівкою

Архів
Новини
Акція в підтримку України в Петербурзі. Фото: Павло Мерзлікін/
Петербуржці вимагали припинити військові дії проти України: їх затримали 20:46
У натовп протестувальників влетіла жінка-водій в Одесі, є постраждалі, - ЗМІ 20:16
ДТП в Запорізькій області. Фото: Нацполіція
У Запорізькій області в ДТП з вантажівкою, загинули три людини 19:43
Октоберфест 2019 Фото: instagram.com/jose_sakai
У Мюнхені стартував 186-й "Октоберфест": ціни на пиво зросли 18:55
"Формула Штайнмайєра" ляже в основу законопроекту, - помічник Зеленського 18:05
більше новин
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
Україна повністю перейшла під управління Сороса, – Рабінович 16:16
Вплив олігарха Коломойського на президента Зеленського викликає занепокоєння, - Le Monde 12:50
Україна втрачає ринок транзитних авіаперевезень через непродуману держполітику, - новий керівник МАУ Дихне 08:45
Компанії Ахметова вже контролюють 5 з 8 українських коксохімічних підприємств, - Радіо Свобода 10:47
більше новин
Євробляхи поділять на дві категорії: Мінінфраструктури ініціює новий порядок розмитнення 10:43
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
У Києві тисячі людей вийшли на Всесвітній марш за клімат 22:00
Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ 13:09
З Нового року "Укртелеком" припинить підключати домашні радіоточки 12:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok