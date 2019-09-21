У Запорізькій області в ДТП з вантажівкою, загинули три людини

3 людини загинули і 1 госпіталізовано 20 вересня внаслыдок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Оріхівському районі (Запорізька область).

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції в Запорізькій області, передають Українські Новини.

"Поліцейські в порядку ст. 208 КПК України затримали водія вантажного автомобіля, який в Оріхівському районі на перехресті автодоріг не надав переваги у русі легковому автомобілю. Внаслыдок аварії водій та двоє пасажирів легковика загинули, ще одна пасажирка госпіталізована в лікарню", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження.

ДТП в Запорізькій області. Фото: Нацполіція

ДТП в Запорізькій області. Фото: Нацполіція

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