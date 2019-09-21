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  • В Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку: загинули 9 людей
21 вересня 2019, субота, 16:23 16
Події 2019-09-21T16:37:17+03:00
Українські Новини
В Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку: загинули 9 людей

В Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку: загинули 9 людей

Дев'ять людей загинули і двоє травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутки і вантажного автомобіля в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Одеській області, передають Українські Новини.

"Внаслідок зіткнення переповненого людьми маршрутки, яка прямувала в Одесу, і вантажівки, яка поверталася з обласного центру, попередньо загинули дев'ять осіб, ще двоє - травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється", - сказано в ньому.

Пригода сталася між селами Нова Долина і Прилиманським.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група, рятувальники та медики.

Встановлюються обставини події.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні в Одеській області ВАЗ влетів у дерево і перекинувся, загинув 7-річний хлопчик.

Раніше на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, зіткнулися дві фури.

Тим часом в Україні збільшилася кількість ДТП: кількість загиблих в аваріях зросла на 10%. Лідерами за кількістю ДТП виявилися місто Київ, а також Київська та Одеська області. Саме між ними пролягає траса, на якій зафіксовано найбільшу кількість ДТП в Україні.

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