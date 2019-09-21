В Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку: загинули 9 людей

Дев'ять людей загинули і двоє травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутки і вантажного автомобіля в Одеській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Одеській області, передають Українські Новини.\r\n"Внаслідок зіткнення переповненого людьми маршрутки, яка прямувала в Одесу, і вантажівки, яка поверталася з обласного центру, попередньо загинули дев'ять осіб, ще двоє - травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється", - сказано в ньому.\r\nПригода сталася між селами Нова Долина і Прилиманським.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа місці аварії працює слідчо-оперативна група, рятувальники та медики.\r\nВстановлюються обставини події.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ahWn3B9nsBU" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у квітні в Одеській області ВАЗ влетів у дерево і перекинувся, загинув 7-річний хлопчик.\r\nРаніше на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, зіткнулися дві фури.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом в Україні збільшилася кількість ДТП: кількість загиблих в аваріях зросла на 10%. Лідерами за кількістю ДТП виявилися місто Київ, а також Київська та Одеська області. Саме між ними пролягає траса, на якій зафіксовано найбільшу кількість ДТП в Україні.