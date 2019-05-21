В Украине увеличилось количество ДТП: число погибших в авариях выросло на 10%

В январе-апреле 2019 года в полиции зарегистрировали 47 400 ДТП, произошедших в Украине. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Как отмечается в сообщении, в зарегистрированных ДТП травмировано более 6,3 тыс. человек, что на 7,6% больше чем в 2018. При этом число погибших увеличилось на почти 10% - до 882 людей.

Лидерами по числу ДТП оказались город Киев, а также Киевская и Одесская области. Именно между ними пролегает трасса, на которой зафиксировано наибольшее число ДТП в Украине.

Наибольшее количество ДТП произошло в Киеве (12,617 тыс., на 6,9% больше, чем годом ранее), в Одесской (4,312 тыс., +12,4%), Киевской (3,563 тыс., +4,5%), Львовской (3,236 тыс., -1,1%), Днепропетровской (3,325 тыс., +3%), и Запорожской (1,630 тыс., -0,1%) областях.

Наименьшее количество ДТП в течение 4 месяцев текущего года было в Луганской области (218), Сумской (516) и Кировоградской (543) областях. Наибольшее сокращение ДТП зафиксировано в Луганской области - на 19%

А тем временем, полиция разбила 1,3 тыс. служебных автомобилей.