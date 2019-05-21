подписаться на рассылку
26 26.35
28.9 29.45
˟
21 мая 2019, вторник, 16:59 881
Общество 2019-05-21T18:30:03+03:00
Українські Новини
В Украине увеличилось количество ДТП: число погибших в авариях выросло на 10%

В Украине увеличилось количество ДТП: число погибших в авариях выросло на 10%

В январе-апреле 2019 года в полиции зарегистрировали 47 400 ДТП, произошедших в Украине. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Как отмечается в сообщении, в зарегистрированных ДТП травмировано более 6,3 тыс. человек, что на 7,6% больше чем в 2018. При этом число погибших увеличилось на почти 10% - до 882 людей. 

Лидерами по числу ДТП оказались город Киев, а также Киевская и Одесская области. Именно между ними пролегает трасса, на которой зафиксировано наибольшее число ДТП в Украине.

Наибольшее количество ДТП произошло в Киеве (12,617 тыс., на 6,9% больше, чем годом ранее), в Одесской (4,312 тыс., +12,4%), Киевской (3,563 тыс., +4,5%), Львовской (3,236 тыс., -1,1%), Днепропетровской (3,325 тыс., +3%), и Запорожской (1,630 тыс., -0,1%) областях.

Наименьшее количество ДТП в течение 4 месяцев текущего года было в Луганской области (218), Сумской (516) и Кировоградской (543) областях. Наибольшее сокращение ДТП зафиксировано в Луганской области - на 19%

А тем временем, полиция разбила 1,3 тыс. служебных автомобилей. 

Больше новостей о: Авария ДТП Автомобили смертельное ДТП

Архив
Новости
Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады 22 мая для внесения изменений в закон о выборах 18:21
Если рынок электроэнергии не удастся запустить полностью, то с 1 июля его можно вводить поэтапно, – представитель Еврокомиссии Воллерт 18:15
Умер Маркиян Иващишин - основатель "Художественного объединения "Дзига" и фестиваля "Флюгеры Львова" 18:15
Портнова вызвали на допрос в Генпрокуратуру, он ответил - придет 18:00 Дополнено
Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля 17:41
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
больше новостей
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Зеленский распускает Раду 10:48
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
Депутата Паламарчука госпитализировали после инаугурации Зеленского 11:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok