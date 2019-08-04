В Одесской области ВАЗ влетел в дерево и перевернулся, погиб 7-летний мальчик

В Одесской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб 7-летний мальчик, также были госпитализированы еще три человека. Об этом сообщается пресс-служба Нацполиции.\r\nТак, сообщается, что авария произошла возле села Петрово Беляевского района.\r\n"Предварительно установлено, что 44-летний водитель "ВАЗ 2103" во время движения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где совершил столкновение с деревом и перевернулся", - говорится в сообщении.\r\nОтмечается, что автомобиле кроме водителя находились еще четверо пассажиров. Все они с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. 7-летний мальчик умер в больнице.\r\nОткрыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения" (ч.2 ст. 286 ККУ).\r\nКак сообщали Українські Новини, на Одесской трассе произошло смертельное ДТП: столкнулись две фуры.\r\nТем временем в Украине увеличилось количество ДТП: число погибших в авариях выросло на 10%.