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04 августа 2019, воскресенье, 15:45 18
Происшествия 2019-08-04T15:53:50+03:00
Українські Новини
В Одесской области ВАЗ влетел в дерево и перевернулся, погиб 7-летний мальчик

В Одесской области ВАЗ влетел в дерево и перевернулся, погиб 7-летний мальчик

В Одесской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб 7-летний мальчик, также были госпитализированы еще три человека. Об этом сообщается пресс-служба Нацполиции.

Так, сообщается, что авария произошла возле села Петрово Беляевского района.

"Предварительно установлено, что 44-летний водитель "ВАЗ 2103" во время движения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где совершил столкновение с деревом и перевернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиле кроме водителя находились еще четверо пассажиров. Все они с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. 7-летний мальчик умер в больнице.

Открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения" (ч.2 ст. 286 ККУ).

Как сообщали Українські Новини, на Одесской трассе произошло смертельное ДТП: столкнулись две фуры.

Тем временем в Украине увеличилось количество ДТП: число погибших в авариях выросло на 10%.

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