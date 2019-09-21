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21 вересня 2019, субота, 14:12 13
Кабмін 2019-09-21T15:30:02+03:00
Українські Новини
Гіперлупа не буде: новий міністр інфраструктури Криклій назвав ідею Омеляна абсурдною

Гіперлупа не буде: новий міністр інфраструктури Криклій назвав ідею Омеляна абсурдною

Владислав Криклій. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook
Владислав Криклій. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook

Новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій назвав ідею колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна про будівництво високошвидкісного поїзда Hyperloop в Україні абсурдною.

Про це Криклій сказав дніпровському виданню "Наше місто".

"Ми з паном Омеляном один одного поважаємо. Ніхто нікого не ображає і тим більше не згадує про Гіперлуп. Я вважаю, що ідея, м'яко кажучи, абсурдна. І якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то вже легше винайти технологію телепортації. Це однозначно і швидше і простіше. І нові дистанції так можна організовувати. В нашому випадку, на жаль, Гіперлупа не буде. Але я все одно хочу, щоб українська інфраструктура їздила, літала, плавала і розвивалася максимально на всіх напрямках", — говорить міністр.

В 2018 році Омелян виявив бажання підключитися до глобального проекту Hyperloop. Дніпро мало стати тестовим майданчиком з упровадження транспорту п'ятого покоління. Омелян обіцяв українцям реалізувати амбітний проект за 5-10 років.

Hyperloop — проект вакуумного високошвидкісного поїзда, запропонований в 2013 році американським венчурним підприємцем Ілоном Маском. За словами винахідника, швидкість поїздів зможе досягати до 1220 км/год. Нас сьогодні, проект до кінця не реалізовано. Але на випробуваннях вже вдалося досягти максимальної швидкості близько 450-460 км/ч. Випробування проходять на полігонах в Хоторні і Лас-Вегасі. Також зводиться полігон в Тулузі.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 року Мінінфраструктури підписало меморандум про співпрацю з американською компанією Нyperloop Transportation Technologies. Підписали документ в Києві тоді Володимир Омелян і виконавчий директор американської компанії Дірк Алборн.

А раніше колишній міністр Омелян заявляв, що реальніше побудувати Hyperloop, ніж втілити обіцянки Володимира Зеленського в життя.

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