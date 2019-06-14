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14 июня 2019, пятница, 08:19 13
Транспорт 2019-06-14T08:22:38+03:00
Українські Новини
Год назад Омелян подписал меморандум о сотрудничестве с Нyperloop

Год назад Омелян подписал меморандум о сотрудничестве с Нyperloop

14 июня 2018 года Министерство инфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Нyperloop Transportation Technologies.

Подписи под документом в Киеве поставили глава Мининфраструктуры Владимир Омелян и исполнительный директор американской компании Дирк Алборн.

Гиперлуп – проект вакуумного поезда, он представляет собой систему трубопроводов для перемещения капсулы с пассажирами.

Скорость состава может достигать 1220 км/ч.

Проект предполагает движение специальных поездов внутри трубы, из которой откачан воздух, благодаря чему теоретически в ней возможно осуществлять перевозки со скоростью, близкой к скорости звука.

В апреле 2018 года Омелян заявил, что тестовую площадку для украинского варианта поезда Hyperloop могут начать готовить в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, в феврале у Омеляна отчитались, как продвигается гиперлуп.

Ранее пользователи соцсетей скептически отнеслись к заявлению Мининфраструктуры о вакуумном поезде Hyperloop в Украине и высмеяли заявление Омеляна. 

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