Год назад Омелян подписал меморандум о сотрудничестве с Нyperloop

14 июня 2018 года Министерство инфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Нyperloop Transportation Technologies.\r\nПодписи под документом в Киеве поставили глава Мининфраструктуры Владимир Омелян и исполнительный директор американской компании Дирк Алборн.\r\nГиперлуп – проект вакуумного поезда, он представляет собой систему трубопроводов для перемещения капсулы с пассажирами.\r\nСкорость состава может достигать 1220 км\/ч.\r\nПроект предполагает движение специальных поездов внутри трубы, из которой откачан воздух, благодаря чему теоретически в ней возможно осуществлять перевозки со скоростью, близкой к скорости звука.\r\nВ апреле 2018 года Омелян заявил, что тестовую площадку для украинского варианта поезда Hyperloop могут начать готовить в 2019 году.\r\nКак сообщали Українські Новини, в феврале у Омеляна отчитались, как продвигается гиперлуп.\r\nРанее пользователи соцсетей скептически отнеслись к заявлению Мининфраструктуры о вакуумном поезде Hyperloop в Украине и высмеяли заявление Омеляна.