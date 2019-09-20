Надходження єдиного соцвнеску до бюджету збільшилися майже на 22%

Надходження єдиного соцвнеску (ЄСВ) до державного бюджету збільшились на 21,7% до 176,5 млрд гривень у січні-серпні.\r\nПро це йдеться у повідомлення прес-служби Державної фіскальної служби, передають Українські Новини.\r\nУ січні-серпні 2019 ДФС забезпечила надходження 176,5 млрд гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що на 21,7%, або на 31,4 млрд гривень більше, ніж за відповідний період минулого року. \r\nУ серпні було забезпечено 21,9 млрд гривень ЄСВ, на 20%, або на 3,6 млрд гривень більше аналогічного періоду минулого року. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗазначається, що дотримання податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів громадянам контролюється Державною податковою службою з метою виконання покладених завдань з забезпечення реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску для забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат та соціальних допомог.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче, щоб НБУ перерахував до держбюджету 40,7 млрд гривень.\r\nТим часом Кабмін схвалив проект держбюджету-2020.