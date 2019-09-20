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20 вересня 2019, пʼятниця, 21:30 12
Економіка 2019-09-20T23:45:01+03:00
Українські Новини
Надходження єдиного соцвнеску до бюджету збільшилися майже на 22%

Надходження єдиного соцвнеску до бюджету збільшилися майже на 22%

Надходження єдиного соцвнеску (ЄСВ) до державного бюджету збільшились на 21,7% до 176,5 млрд гривень у січні-серпні.

Про це йдеться у повідомлення прес-служби Державної фіскальної служби, передають Українські Новини.

У січні-серпні 2019 ДФС забезпечила надходження 176,5 млрд гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що на 21,7%, або на 31,4 млрд гривень більше, ніж за відповідний період минулого року.

У серпні було забезпечено 21,9 млрд гривень ЄСВ, на 20%, або на 3,6 млрд гривень більше аналогічного періоду минулого року.

Зазначається, що дотримання податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів громадянам контролюється Державною податковою службою з метою виконання покладених завдань з забезпечення реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску для забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат та соціальних допомог.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче, щоб НБУ перерахував до держбюджету 40,7 млрд гривень.

Тим часом Кабмін схвалив проект держбюджету-2020.

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