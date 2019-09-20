Зріджений газ після стрімкого подорожчання знову почав падати в ціні

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у п'ятницю, 20 вересня, у порівнянні з четвергом, 19 вересня, знизилися на 0,4%, або на 5 копійок-до 11,95 гривні\/літр.\r\nПро це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 10,22% з 13,31 гривень\/літр.\r\nСередні роздрібні ціни на 20 вересня:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВінницька\r\n11,94\r\n\r\n\r\nВолинськ\r\n11,91\r\n\r\n\r\nДніпропетровська\r\n11,84\r\n\r\n\r\nДонецька\r\n12,46\r\n\r\n\r\nЖитомирська\r\n11,79\r\n\r\n\r\nЗакарпатська\r\n11,83\r\n\r\n\r\nЗапорізька\r\n11,90\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська\r\n11,88\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n12,03\r\n\r\n\r\nКиївська\r\n11,68\r\n\r\n\r\nКіровоградська\r\n11,89\r\n\r\n\r\nЛуганська\r\n12,36\r\n\r\n\r\nЛьвівська\r\n12,22\r\n\r\n\r\nМиколаївська\r\n12,14\r\n\r\n\r\nОдеська\r\n12,26\r\n\r\n\r\nПолтавська\r\n12,03\r\n\r\n\r\nРівненська\r\n11,71\r\n\r\n\r\nСумська\r\n11,78\r\n\r\n\r\nТернопільська\r\n12,02\r\n\r\n\r\nХарківська\r\n12,01\r\n\r\n\r\nХерсонська\r\n12,05\r\n\r\n\r\nХмельницька\r\n11,67\r\n\r\n\r\nЧеркаська\r\n12,03\r\n\r\n\r\nЧернігівська\r\n11,76\r\n\r\n\r\nЧернівецька\r\n11,68\r\n\r\n\r\nСередня ціна*\r\n11,95\r\n\r\n\r\n\r\n* Середня по Україні - без урахування Криму\r\nЯк повідомляли Українські Новини, середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у понеділок, 16 вересня, у порівнянні з п'ятницею, 13 вересня, підвищилися на 0,3%, або на 4 копійки до 11,98 гривні\/літр.\r\nА за останній місяць літа скраплений газ впав в ціні до 11,70 гривень за літр.