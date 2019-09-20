підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 вересня 2019, пʼятниця, 20:40 10
Економіка 2019-09-20T21:45:02+03:00
Українські Новини
Зріджений газ після стрімкого подорожчання знову почав падати в ціні

Зріджений газ після стрімкого подорожчання знову почав падати в ціні

Скраплений газ. Фото: pixabay
Скраплений газ. Фото: pixabay

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у п'ятницю, 20 вересня, у порівнянні з четвергом, 19 вересня, знизилися на 0,4%, або на 5 копійок-до 11,95 гривні/літр.

Про це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 10,22% з 13,31 гривень/літр.

Середні роздрібні ціни на 20 вересня:

Область СПБТ
Вінницька 11,94
Волинськ 11,91
Дніпропетровська 11,84
Донецька 12,46
Житомирська 11,79
Закарпатська 11,83
Запорізька 11,90
Івано-Франківська 11,88
Київ 12,03
Київська 11,68
Кіровоградська 11,89
Луганська 12,36
Львівська 12,22
Миколаївська 12,14
Одеська 12,26
Полтавська 12,03
Рівненська 11,71
Сумська 11,78
Тернопільська 12,02
Харківська 12,01
Херсонська 12,05
Хмельницька 11,67
Черкаська 12,03
Чернігівська 11,76
Чернівецька 11,68
Середня ціна* 11,95

* Середня по Україні - без урахування Криму

Як повідомляли Українські Новини, середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у понеділок, 16 вересня, у порівнянні з п'ятницею, 13 вересня, підвищилися на 0,3%, або на 4 копійки до 11,98 гривні/літр.

А за останній місяць літа скраплений газ впав в ціні до 11,70 гривень за літр.

Більше новин про: Скраплений газ Паливо ціни на скраплений газ

Архів
Новини
Надходження єдиного соцвнеску до бюджету збільшилися майже на 22% 21:30
Вакарчук полетів співати в Мінськ, прогулявши голосування Ради за закони стосовно оборони і армії, - Бужанський 21:05
Зріджений газ після стрімкого подорожчання знову почав падати в ціні 20:40
Новий міністр інфраструктури розповів, що замість "Гіперлупа" простіше зробити телепортацію 20:32
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії, - Портнов 20:14
більше новин
Медведчук заявив, що українська влада не має наміру виконувати Мінські угоди 17:23
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку, - Тимченко 12:35
Вплив олігарха Коломойського на президента Зеленського викликає занепокоєння, - Le Monde 12:50
У п'ятницю по всій країні пройде акція аграріїв проти продажу української землі іноземцям, - Дикун 15:50
більше новин
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
У Києві на всіх мостах шукають вибухівку 20:52 Доповнено
Євробляхи поділять на дві категорії: Мінінфраструктури ініціює новий порядок розмитнення 10:43
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok