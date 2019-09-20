Зріджений газ після стрімкого подорожчання знову почав падати в ціні

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у п'ятницю, 20 вересня, у порівнянні з четвергом, 19 вересня, знизилися на 0,4%, або на 5 копійок-до 11,95 гривні/літр.

Про це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 10,22% з 13,31 гривень/літр.

Середні роздрібні ціни на 20 вересня:

Область СПБТ Вінницька 11,94 Волинськ 11,91 Дніпропетровська 11,84 Донецька 12,46 Житомирська 11,79 Закарпатська 11,83 Запорізька 11,90 Івано-Франківська 11,88 Київ 12,03 Київська 11,68 Кіровоградська 11,89 Луганська 12,36 Львівська 12,22 Миколаївська 12,14 Одеська 12,26 Полтавська 12,03 Рівненська 11,71 Сумська 11,78 Тернопільська 12,02 Харківська 12,01 Херсонська 12,05 Хмельницька 11,67 Черкаська 12,03 Чернігівська 11,76 Чернівецька 11,68 Середня ціна* 11,95

* Середня по Україні - без урахування Криму

Як повідомляли Українські Новини, середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у понеділок, 16 вересня, у порівнянні з п'ятницею, 13 вересня, підвищилися на 0,3%, або на 4 копійки до 11,98 гривні/літр.

А за останній місяць літа скраплений газ впав в ціні до 11,70 гривень за літр.