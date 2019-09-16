Сжиженный газ продолжает уверенно дорожать

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 16 сентября, по сравнению с пятницей, 13 сентября, повысились на 0,3%, или на 4 копейки до 11,98 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 9,99% с 13,31 гривен/литр.

Средние розничные цены на 16 сентября:

Область СПБТ Винницкая 11,94 Волынская 11,94 Днепропетровская 11,98 Донецкая 12,40 Житомирская 11,85 Закарпатская 11,84 Запорожская 11,97 Ивано-Франковская 11,99 Киев 12,00 Киевская 11,69 Кировоградская 12,07 Луганская 12,33 Львовская 12,22 Николаевская 12,19 Одесская 12,26 Полтавская 12,00 Ривненская 11,80 Сумская 11,75 Тернопольская 12,03 Харьковская 12,00 Херсонская 12,03 Хмельницкая 11,81 Черкасская 12,05 Черниговская 11,73 Черновицкая 11,68 Средняя цена* 11,98

* Средняя по Украине – без учета Крыма

Как сообщали Українські Новини, за последний месяц лета сжиженный газ упал в цене до 11,70 гривен за литр.

Однако в сентябре сжиженный газ пока уверенно дорожает.