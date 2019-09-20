Новий міністр інфраструктури розповів, що замість "Гіперлупа" простіше зробити телепортацію

Міністр інфраструктури Владислав Криклій відмовився від проекту Hyperloop. Про це повідомляє дніпровське видання "Наше місто", він вважає фантастичною ідею запуску вакуумного потяги в Україні.

"Ми з паном Омеляном один одного поважаємо. Ніхто нікого не ображає і тим більше не згадує про Гіперлуп. Я вважаю, що ідея, м'яко кажучи, абсурдна. І якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то вже легше винайти технологію телепортації. Це однозначно і швидше і простіше. І нові дистанції так можна організовувати. В нашому випадку, на жаль, Гіперлупа не буде", - заявив Криклій.

"Але я все одно хочу, щоб українська інфраструктура їздила, літала, плавала і розвивалася максимально по всіх напрямках", - додав він.

Hyperloop – розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 км/ч.

Як повідомляли Українські Новини, 14 червня 2018 року Міністерство інфраструктури підписало меморандум про співпрацю з американською компанією Нyperloop Transportation Technologies. Підписи під документом в Києві поставили міністр інфраструктури Володимир Омелян і виконавчий директор американської компанії Дірк Алборн.

А раніше Омелян заявив, що реальніше побудувати Hyperloop, ніж втілити обіцянки Зеленського в життя.

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