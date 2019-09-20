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20 вересня 2019, пʼятниця, 19:43 13
Верховна Рада і партії 2019-09-20T21:45:02+03:00
Українські Новини
Зате не кнопкодавить: на засіданні Ради сфотографували сплячого Беленюка

Зате не кнопкодавить: на засіданні Ради сфотографували сплячого Беленюка

Сплячий в Раді Беленюк. Фото: Країна
Сплячий в Раді Беленюк. Фото: Країна

Сьогодні, 20 вересня, депутат Верховної Ради Жан Беленюк заснув прямо під час засідання парламенту. Про це повідомляє "Страна", опублікувавши відповідні фотографії.

Так, повідомляється, що сплячий 28-річний депутат все-таки бере участь у голосуваннях.

Наголошується, що Беленюк піднімає голову, голосує, а потім знову лягає - навіть не кліпаючи.

За даними видання, таке "голосування" Беленюка триває протягом всього сьогоднішнього засідання.

Сплячий в Раді Беленюк. Фото: КраїнаСплячий в Раді Беленюк. Фото: Країна

Як повідомляли Українські Новини, на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби в Нур-Султані (Казахстан) український борець і, за сумісництвом, народний депутат Верховної Ради ІХ скликання Жан Беленюк виборов "золото".

Раніше стало відомо про випадок кнопкодавста у Верховній Раді 9-го скликання. Однак, "істинний" перший випадок стався тижнем раніше. Інцидент стався ще 3 вересня під час голосування за включення до порядку денного законопроекту про внесення змін до статті 85 та 101 Конституції україни (щодо уповноважених ВРУ) і про його направлення до Конституційного суду.

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