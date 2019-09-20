Зате не кнопкодавить: на засіданні Ради сфотографували сплячого Беленюка

Сьогодні, 20 вересня, депутат Верховної Ради Жан Беленюк заснув прямо під час засідання парламенту. Про це повідомляє "Страна", опублікувавши відповідні фотографії.

Так, повідомляється, що сплячий 28-річний депутат все-таки бере участь у голосуваннях.

Наголошується, що Беленюк піднімає голову, голосує, а потім знову лягає - навіть не кліпаючи.

За даними видання, таке "голосування" Беленюка триває протягом всього сьогоднішнього засідання.

Сплячий в Раді Беленюк. Фото: Країна

Як повідомляли Українські Новини, на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби в Нур-Султані (Казахстан) український борець і, за сумісництвом, народний депутат Верховної Ради ІХ скликання Жан Беленюк виборов "золото".

Раніше стало відомо про випадок кнопкодавста у Верховній Раді 9-го скликання. Однак, "істинний" перший випадок стався тижнем раніше. Інцидент стався ще 3 вересня під час голосування за включення до порядку денного законопроекту про внесення змін до статті 85 та 101 Конституції україни (щодо уповноважених ВРУ) і про його направлення до Конституційного суду.