Зате не кнопкодавить: на засіданні Ради сфотографували сплячого Беленюка

Сьогодні, 20 вересня, депутат Верховної Ради Жан Беленюк заснув прямо під час засідання парламенту. Про це повідомляє "Страна", опублікувавши відповідні фотографії.\r\nТак, повідомляється, що сплячий 28-річний депутат все-таки бере участь у голосуваннях.\r\nНаголошується, що Беленюк піднімає голову, голосує, а потім знову лягає - навіть не кліпаючи. \r\nЗа даними видання, таке "голосування" Беленюка триває протягом всього сьогоднішнього засідання.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСплячий в Раді Беленюк. Фото: Країна\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби в Нур-Султані (Казахстан) український борець і, за сумісництвом, народний депутат Верховної Ради ІХ скликання Жан Беленюк виборов "золото".\r\nРаніше стало відомо про випадок кнопкодавста у Верховній Раді 9-го скликання. Однак, "істинний" перший випадок стався тижнем раніше. Інцидент стався ще 3 вересня під час голосування за включення до порядку денного законопроекту про внесення змін до статті 85 та 101 Конституції україни (щодо уповноважених ВРУ) і про його направлення до Конституційного суду.