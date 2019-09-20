Рада хоче ввести матеріальну відповідальність для військовослужбовців

Верховна Рада має намір ввести матеріальну відповідальність військовослужбовців.

За прийняття законопроекту №1225 за основу проголосували 306 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно йому, підставою для притягнення до матеріальної відповідальності є неправомірна шкода, яку вчинив військовослужбовець.

Розслідування за даним фактом призначається наказом командира і може бути застосоване щодо правопорушення, вчиненого не пізніше 1 року тому.

Притягнення до матеріальної відповідальності не звільняє від інших видів відповідальності.

Особа за заподіяну з необережності шкоди несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди.

Командир, який порушив порядок обліку, зберігання, використання майна або який не прийняв належних заходів для запобігання розкраданню, знищенню чи псуванню, також несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди, але не більше 15 прожиткових мінімумів (29 тис. гривень).

Розмір збитків встановлюється за втратами на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням цін на період розгляду питання, а в разі відсутності таких даних розмір визначається суб'єктами оціночної діяльності відповідно до законодавства або за рішенням суду.

Якщо термін експлуатації майна на дату його втрати закінчився або неможливо встановити час його втрати, відшкодування шкоди проводиться в розмірі 50% від його первісної вартості.

Матеріальна відповідальність не буде застосовуватися у випадку дії непереборної сили, необхідної оборони, крайньої необхідності, виконання наказу командира (крім явно злочинного), виправданого ризику, затримання особи, виконання спецзавдання.

Стягнення пропонується здійснювати щомісяця з грошового забезпечення особи у розмірі до 20% її місячного грошового забезпечення.

У разі наявності інших стягнень, їх загальна сума не зможе перевищувати 50% від місячного грошового забезпечення, а в разі виплати аліментів - 70%.

Як повідомляли Українські Новини, Рада ввела контрактну форму держслужби до 3 років.

Тим часом Рада має намір повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.