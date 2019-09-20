Рада хоче ввести матеріальну відповідальність для військовослужбовців

Верховна Рада має намір ввести матеріальну відповідальність військовослужбовців.\r\nЗа прийняття законопроекту №1225 за основу проголосували 306 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, підставою для притягнення до матеріальної відповідальності є неправомірна шкода, яку вчинив військовослужбовець.\r\nРозслідування за даним фактом призначається наказом командира і може бути застосоване щодо правопорушення, вчиненого не пізніше 1 року тому.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПритягнення до матеріальної відповідальності не звільняє від інших видів відповідальності.\r\nОсоба за заподіяну з необережності шкоди несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди.\r\nКомандир, який порушив порядок обліку, зберігання, використання майна або який не прийняв належних заходів для запобігання розкраданню, знищенню чи псуванню, також несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди, але не більше 15 прожиткових мінімумів (29 тис. гривень).\r\nРозмір збитків встановлюється за втратами на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням цін на період розгляду питання, а в разі відсутності таких даних розмір визначається суб'єктами оціночної діяльності відповідно до законодавства або за рішенням суду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯкщо термін експлуатації майна на дату його втрати закінчився або неможливо встановити час його втрати, відшкодування шкоди проводиться в розмірі 50% від його первісної вартості.\r\nМатеріальна відповідальність не буде застосовуватися у випадку дії непереборної сили, необхідної оборони, крайньої необхідності, виконання наказу командира (крім явно злочинного), виправданого ризику, затримання особи, виконання спецзавдання.\r\nСтягнення пропонується здійснювати щомісяця з грошового забезпечення особи у розмірі до 20% її місячного грошового забезпечення.\r\nУ разі наявності інших стягнень, їх загальна сума не зможе перевищувати 50% від місячного грошового забезпечення, а в разі виплати аліментів - 70%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада ввела контрактну форму держслужби до 3 років.\r\nТим часом Рада має намір повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.