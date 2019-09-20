підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 вересня 2019, пʼятниця, 19:12 4
Верховна Рада і партії 2019-09-20T19:30:02+03:00
Українські Новини
Рада хоче ввести матеріальну відповідальність для військовослужбовців

Рада хоче ввести матеріальну відповідальність для військовослужбовців

Військовослужбовці
Військовослужбовці

Верховна Рада має намір ввести матеріальну відповідальність військовослужбовців.

За прийняття законопроекту №1225 за основу проголосували 306 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно йому, підставою для притягнення до матеріальної відповідальності є неправомірна шкода, яку вчинив військовослужбовець.

Розслідування за даним фактом призначається наказом командира і може бути застосоване щодо правопорушення, вчиненого не пізніше 1 року тому.

Притягнення до матеріальної відповідальності не звільняє від інших видів відповідальності.

Особа за заподіяну з необережності шкоди несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди.

Командир, який порушив порядок обліку, зберігання, використання майна або який не прийняв належних заходів для запобігання розкраданню, знищенню чи псуванню, також несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди, але не більше 15 прожиткових мінімумів (29 тис. гривень).

Розмір збитків встановлюється за втратами на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням цін на період розгляду питання, а в разі відсутності таких даних розмір визначається суб'єктами оціночної діяльності відповідно до законодавства або за рішенням суду.

Якщо термін експлуатації майна на дату його втрати закінчився або неможливо встановити час його втрати, відшкодування шкоди проводиться в розмірі 50% від його первісної вартості.

Матеріальна відповідальність не буде застосовуватися у випадку дії непереборної сили, необхідної оборони, крайньої необхідності, виконання наказу командира (крім явно злочинного), виправданого ризику, затримання особи, виконання спецзавдання.

Стягнення пропонується здійснювати щомісяця з грошового забезпечення особи у розмірі до 20% її місячного грошового забезпечення.

У разі наявності інших стягнень, їх загальна сума не зможе перевищувати 50% від місячного грошового забезпечення, а в разі виплати аліментів - 70%.

Як повідомляли Українські Новини, Рада ввела контрактну форму держслужби до 3 років.

Тим часом Рада має намір повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Більше новин про: Верховна Рада Військовослужбовці

Архів
Новини
Рада хоче ввести матеріальну відповідальність для військовослужбовців 19:12
Президент отримав право затверджувати план оборони та його структуру 19:09
Екс-військового Белька, що погрожував підірвати міст Метро, заарештували із заставою у 288 тисяч гривень 18:15
Прокурор Стороженко має автопарк і нерухомість, вартість яких в 2,5 рази перевищує його дохід, – ЗМІ 18:04
Стивідори попросили Зеленського розібратися з корупціонерами у морській галузі 17:58
більше новин
Медведчук заявив, що українська влада не має наміру виконувати Мінські угоди 17:23
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку, - Тимченко 12:35
Вплив олігарха Коломойського на президента Зеленського викликає занепокоєння, - Le Monde 12:50
У п'ятницю по всій країні пройде акція аграріїв проти продажу української землі іноземцям, - Дикун 15:50
більше новин
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
У Києві на всіх мостах шукають вибухівку 20:52 Доповнено
Євробляхи поділять на дві категорії: Мінінфраструктури ініціює новий порядок розмитнення 10:43
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok