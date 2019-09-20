МЗС пообіцяв відновити виплату пенсій на Донбасі

Глава МЗС Вадим Пристайко заявляє, що Україна відновить виплати пенсій на підконтрольних територіях Донецької і Луганської областей. Про це він сказав в інтерв'ю Європейській правді, опублікованому в п'ятницю, 20 вересня.

"Ми відновимо виплату пенсій. Ми відновили оплату послуг, які ми надаємо, тобто нам з тієї сторони сплачують за воду. Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, що людям дозволено перевозити через контактну лінію, на список того, що заборонено перевозити. Це обов'язково буде зроблено, але для цього потрібні певні кроки - тому що зараз діє так звана блокада, введена рішенням РНБО, і змінити її має інше рішення РНБО", - повідомив міністр.

За його словами, про повне скасування блокади мови не йде, так як для цього сепаратисти спочатку повинні повернути конфісковані підприємства.

"Але є блокада підприємств, а є, наприклад, товари щоденного вжитку, для наших громадян. Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російським чи білоруським, правда? Ну і інші елементи - міст у Станиці Луганській, обмін полоненими і т. д. - все це елементи "плану Зеленського", який зараз формується", - сказав Пристайко.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скоротити на 7,5 млрд гривень, або на 13,6%, до 47,6 млрд гривень фінансування з держбюджету пільг та житлових субсидій в 2020 році.

Держбюджету-2019 передбачає скорочення фінансування житлових субсидій на 22% до 55,1 млрд гривень.

Тим часом дооманда Зеленського готує загальну перевірку - будуть відбирати пенсії та пільги.