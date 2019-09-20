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20 вересня 2019, пʼятниця, 14:07 3
Шоу-бізнес 2019-09-20T14:30:01+03:00
Українські Новини
Кросівки "протоптали" Каньє Уесту доріжку в рейтингу Forbes

Кросівки "протоптали" Каньє Уесту доріжку в рейтингу Forbes

Показ Yeezy Season 1 з Каньє Вестом. Фото: Instagram/kanyewestt_official
Показ Yeezy Season 1 з Каньє Вестом. Фото: Instagram/kanyewestt_official

В 2019 році журнал Forbes склав рейтинг найвисокооплачуваніших хіп-хоп виконавців світу, список якого вперше очолив американський репер Каньє Уест.

Він заробив 150 мільйонів доларів, випустивши спільно з Adidas колекцію спортивного взуття Yeezy, ставши при цьому найбільш високооплачуваним реп-виконавцем. Уест вперше у своїй кар'єрі очолив відповідний щорічний рейтинг Forbes.

Усього до рейтингу увійшли 20 хіп-хоп виконавців. Forbes відзначає, що в цілому вони заробили $860 млн, що на 33% більше, ніж у минулому році ($648 млн).

Торішній лідер Jay-Z змістився на друге місце — за звітний період він заробив 81 мільйон доларів. На третій сходинці — канадський репер Дрейк (75 мільйонів доларів). У першій десятці також опинилися Дідді (70 мільйонів), Тревіс Скотт (58 мільйонів), Емінем (50 мільйонів), DJ Khaled (40 мільйонів), Кендрік Ламар (38,5 мільйонів), Migos (36 мільйонів) і Дональд Гловер (35 мільйонів).

Як повідомляли Українські Новини, американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян підтвердила чутки про вагітності, і розповіла, що вони з Каньє Вестом чекають четверту дитину. Раніше Кім Кардашян і Каньє Уест назвали доньку на честь американського міста. Тим часом українці масово отримували неправдиві повідомлення про те, що Adidas безкоштовно дарує 3000 пар взуття і футболок в честь свого 95-річчя.

 
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