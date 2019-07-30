Adidas дарит 3000 пар обуви: соцсети обсуждают возможный фэйк

Сегодня, 30 июня, украинцы массово начали получать сообщения о том, что Adidas бесплатно дарит 3000 пар обуви и футболок в честь своего 95-летия. Правдивость акции вызывает сомнения, на это указывают некоторые факты.

Адольф и Рудольф Дасслеры в 1924 году официально зарегистрировали "Обувную фабрику братьев Дасслер". Однако из-за ссоры братья поделили фабрики, фабрика Адольфа стала называться Adidas, а фабрика Рудольфа Puma.



Официальная дата основания Adidas 18 августа 1949, когда Адольф взял две полосы с эмблемы Dassler, пририсовал к ним третью и запатентовал получившиеся как символ Аdidas.



Это означает, что в этом году будет праздноваться 70-летие с года основания, а не 95 лет как это рассылают в сообщениях.





Сообщения, которые получают пользователи.



Следующий момент это то, что нет никаких упоминаний на официальной странице Adidas по поводу розыгрыша, значит эту акцию проводят не официальные лица и вполне возможно, что люди могут стать жертвами махинаций.



Пользователи соцсетей призывают людей не переходить на сомнительные ссылки.



"Друзья и те, кто прочитают данный посыл. Я Вас очень прошу, перед тем как начинать заходить по ссылкам и выполнять там какие-либо действия, прогуглите что это за ссылка. Шары не бывает! Бывает телефон в ремонте (в лучшем случае) и Ваши данные в общем доступе!", - высказался Андрей Химчик.







"Перейдя по сомнительной ссылке, можно потерять как деньги, так и доступ к своей учетной записи в мессенджере. Кроме того, мошенники могут получить доступ ко всем номерам телефонов, которые находятся в смартфоне", - рассказала пользовательница.





Если перейти по ссылке сообщения, которое получили, то можно увидеть опрос из трех вопросов, далее вам предлагают переслать это сообщение через специальные пиктограммы WhatsApp или Viber.

Но лучше этого не делать, так как в случае направления рассылки, открывается доступ к телефонной книге. А далее они могут с легкостью воспользоваться личной информацией.



Такие же сообщения рассылали не только в Украине, но и России, Беларуси и Казахстане.



Как сообщали Українські Новини, Adidas может остаться без трех полосок.



Ранее соцсети призывали бойкотировать продукцию Adidas из-за одежды с символикой СССР.