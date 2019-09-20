Керченський інцидент: ДБР домоглося права вилучити секретні документи з Офісу Президента

Суд дозволив Державному бюро розслідувань вилучити в Офісі Президента копії секретних документів про перехід в листопаді 2018 року кораблів Військово-морських сил через Керченську протоку через відмову Офісу Президента їх добровільно надати.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня до кінця листопада 2018 року, у зв'язку із здійсненням Російською Федерацією військової агресії щодо України, керівництвом держави та Збройних Сил України вживалися заходи щодо захисту національних інтересів в Азовському і Чорному морях.

ДБР розслідує законність дій колишнього керівництва України, що відправило 3 кораблі ВМС через окуповану Росією Керченську протоку 25 листопада 2018 року.

У рамках досудового розслідування слідчі ДБР в липні поточного отримали дозвіл на доступ до секретних документів про планування зазначеної операції, які перебувають у Раді національної безпеки і оборони (РНБО) і Офісі Президента.

Листом РНБО відмовлено ДБР у наданні копій зазначених документів, так як не отримано відповідний дозвіл Офісу Президента.

ДБР не погодилось з такою позицією і подало клопотання до суду з вимогою дозволити вилучити секретні документи.

"Слідчий вказує, що документи, які містяться в Офісі Президента України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні", - сказано в ньому.

На початку вересня суд частково задовольнив клопотання і дозволив ДБР провести в Офісі Президента на вул. Банковій виїмку копій всіх документів, які стосуються як проведення операції по переходу кораблів ВМС через Керченську протоку, так і введення воєнного стану через агресію РФ.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Виїмка документів повинна бути проведена протягом 30 днів, тобто до 11 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державне бюро розслідувань за заявою екс-заступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради колишнього Президента Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їх захоплення Росією.

В рамках цієї справи ДБР допитало Порошенко.