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20 вересня 2019, пʼятниця, 12:50 18
Політика 2019-09-20T14:30:03+03:00
Українські Новини
Тищенко в Раді нагрубіянив журналістці і запропонував попити водички

Тищенко в Раді нагрубіянив журналістці і запропонував попити водички

Тищенко не сподобалися запитання журналістки. Скріншот: відео/
Тищенко не сподобалися запитання журналістки. Скріншот: відео/"Радіо Свобода"

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко нахамив у кулуарах Верховної Ради журналісці "Радіо Свобода". Відео інциденту з'явилося в Twitter "Радіо Свобода".

Як видно на відео, депутату не сподобалися питання про склад нового Кабміну, за який він проголосував.

Спочатку Тищенко намагався ігнорувати журналістку, а потім запропонував їй: "Попийте водички, вам корисно".

Колега Тищенко по фракції Артем Культенко заявив, що взагалі не розуміє, навіщо вона задає такі питання.

Журналістка пояснила, що громадськість підозрює нардепів "Слуги народу" в тому, що вони не читають законопроекти, за які голосують, і тому вона вирішила перевірити, чи так це, на що Тищенко відреагував досить емоційно.

"А хто ви така, щоб перевіряти? Ну хто ви? Мій батько чи дружина? Хто ви?", — обурився він.

Коли ж дівчина зазначила, що контролювати владу — це робота журналістів, депутат зник.

 

Як повідомляли Українські Новини, телеведучий і ресторатор Микола Тищенко виграв вибори в одномандатному окрузі №219 в Києві (Святошино).


Раніше Тищенко образився на журналістку за те, що він не зміг відповісти на питання про Іловайську трагедію.

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