Підозрюваний у вбивстві Зможного. Фото: "UN-сливи та груші"/Telegram

Підозрюваний у вбивстві Зможного. Фото: "UN-сливи та груші"/Telegram

Києво-Святошинський суд Київської області відпустив з-під варти двох підозрюваних (у тому числі можливого організатора) у справі про вбивство директора компанії "Капарол Україна" Павла Зможного, яке було розкрито два дні тому, а також заарештував 1 підозрюваного і ще 4 відправив під домашній арешт.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

З його слів, рішення було прийнято 19 вересня.

Зокрема, суддя Києво-Святошинського суду Максим Медведський відпустив двох підозрюваних - Редькіна і Липського.

Суддя відмовив в задоволенні клопотання прокуратури про взяття їх під варту, не обравши їм ніякого запобіжного заходу.

При цьому Медведський своїм рішенням заарештував тільки одного підозрюваного - Стеблянку. Водночас суддя цього ж суду Людмила Ковальчук також відмовилася задовольнити клопотання прокуратури про взяття під варту інших 4 підозрюваних у справі і відправила їх під домашній арешт.

В цілому по справі про вбивство проходять 7 фігурантів. Співрозмовник агентства повідомив, що за рішення щодо Редькіна і Липського суддя Медведський отримав 120 тис доларів.

Підозрювані у вбивстві Зможного. Фото: "UN-сливи та груші"/Telegram

Як повідомляли Українські Новини, 20 червня 2016 року поліція почала розслідувати вбивство директора компанії з виробництва лакофарбової продукції Caparol в селі Крушинка у Васильківському районі Київської області.