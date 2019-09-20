Києво-Святошинський суд Київської області відпустив з-під варти двох підозрюваних (у тому числі можливого організатора) у справі про вбивство директора компанії "Капарол Україна" Павла Зможного, яке було розкрито два дні тому, а також заарештував 1 підозрюваного і ще 4 відправив під домашній арешт.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\nЗ його слів, рішення було прийнято 19 вересня.\r\nЗокрема, суддя Києво-Святошинського суду Максим Медведський відпустив двох підозрюваних - Редькіна і Липського.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nСуддя відмовив в задоволенні клопотання прокуратури про взяття їх під варту, не обравши їм ніякого запобіжного заходу.\r\nПри цьому Медведський своїм рішенням заарештував тільки одного підозрюваного - Стеблянку. Водночас суддя цього ж суду Людмила Ковальчук також відмовилася задовольнити клопотання прокуратури про взяття під варту інших 4 підозрюваних у справі і відправила їх під домашній арешт.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ цілому по справі про вбивство проходять 7 фігурантів. Співрозмовник агентства повідомив, що за рішення щодо Редькіна і Липського суддя Медведський отримав 120 тис доларів.\r\nПідозрювані у вбивстві Зможного. Фото: "UN-сливи та груші"\/Telegram\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 20 червня 2016 року поліція почала розслідувати вбивство директора компанії з виробництва лакофарбової продукції Caparol в селі Крушинка у Васильківському районі Київської області.