Убийство директора "Капарол Украина" Зможного раскрыто

Правоохранители раскрыли убийство директора "Капарол Украина" Павла Зможного в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передают Українськi Новини.

"Прокуратурой Киевской области совместно с Главным управлением Нацполиции в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами. В частности, еще в 2016 году членами указанной преступной группы был убит директор украинской компании немецкого концерна "Сaparol", - сказано в нем.

Во вторник, 17 сентября, задержаны подозреваемые в организации и исполнении убийства предпринимателя.

Прокуратура заявляет, что есть обоснованные подозрения, что на счету указанных лиц есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Принимаются меры по задержанию всех участников преступной организации.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июня 2016 года полиция начала расследовать убийство директора компании по производству лакокрасочной продукции Caparol в селе Крушинка в Васильковском районе Киевской области.