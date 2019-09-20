Євробляхи поділять на дві категорії: Мінінфраструктури ініціює новий порядок розмитнення

Міністерство інфраструктури ініціює новий порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, в той час як ДФС вже встигла виписати 200 протоколів за порушення при переміщенні нерозмитнених транспортних засобів.

Про це сказано в повідомленні на сайті міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 19 вересня в Міністерстві інфраструктури відбулася нарада щодо перегляду порядку розмитнення транспортних засобів на іноземній реєстрації.

У нараді взяли участь Міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Державної митної служби Максим Нефьодов, депутати Верховної Ради, представники Державної фіскальної служби, громадської організації "Всеукраїнська організація "Авто Євро Сила" та інші.

Учасники наради розглянули й обговорили пропозиції, що надійшли від громадських організацій щодо розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, а також пропозицій Мінінфраструктури щодо врегулювання цього питання на законодавчому рівні.

Повідомляється, що міністерство пропонує розділити всі автомобілі з іноземною реєстрацією на дві категорії, до яких застосовуються різні ставки розмитнення.

Перша категорія - це більш старі автомобілі, які вже на території України (до певного об'єму двигуна і до певного віку автомобіля), до такої категорії пропонується встановити єдину ставку розмитнення, єдиний платіж. Друга категорія - новіші автомобілі, які будуть розмитнюватися за спеціальною формулою.

Також в повідомленні сказано, що голова Державної митної служби Максим Нефьодов підтримав ініціативи Мінінфраструктури і зазначив, що Державна митна служба вже працює над тим, щоб до кінця року запустити відповідний калькулятор розрахунку платежів.

Учасники наради домовилися найближчим часом опрацювати всі надані пропозиції для якнайшвидшої розробки відповідного закопроекту і внесення його на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада відтермінувала введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада.

Раніше Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді відстрочити введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада.

Штраф за нерозмитнені "евробляхи" мав вступити в дію 22 серпня.

Спочатку штрафи повинні були ввести ще в травні 2019 року, але парламент відтермінував їх на три місяці.

24 травня припинила діяти 25% знижка на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, після чого акциз треба буде платити в повному обсязі. Завдяки пільговому розмитненню в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "евроблях".