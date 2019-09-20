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20 вересня 2019, пʼятниця, 10:26 10
Європа 2019-09-20T11:15:03+03:00
Українські Новини
Популярне грецьке курортне місто затопили масштабні зливи

Популярне грецьке курортне місто затопили масштабні зливи

Салоніки. Фото: pixabay
Салоніки. Фото: pixabay

Після того, як надзвичайний стан було введено на острові в Греції, сильні опади у ніч з середи на четвер призвели до великих повеней в грецьких Салоніках, затоплені десятки будинків, а двоє автомобілістів потрапили в пастку на затоплених вулицях, повідомляє Ekathimerini.

Повені в Салоніках були дуже сильними і почалися увечері в четвер після сильної бурі. Пожежна служба отримала понад 150 дзвінків з 17-ю запитами про відкачування підтоплених будинків або підвальних магазинів.

Під час шторму співробітники пожежної служби евакуювали 7 осіб із затоплених будинків в районі Ефкарпії. У Антокипої затоплені води занесли великі обсяги бруду і сміття в будинку. Двоє автомобілістів потрапили в пастку - один в районі Евосмосу і один на регіональній дорозі. Одному вдалося вибратися з водойм, а інший потребував допомоги поліції.

Рух у п'ятницю був дуже повільним, зафіксовано кілька зіткнень вранці через слизьке дорожнє покриття.

Як повідомляли Українські Новини, через пожежі і аномальну спеку українцям рекомендували обмежити пересування у деяких районах Греції.

У 2013 році в Греції на трасі через туман зіткнулися понад 20 автомобілів.

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