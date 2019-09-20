Популярне грецьке курортне місто затопили масштабні зливи

Після того, як надзвичайний стан було введено на острові в Греції, сильні опади у ніч з середи на четвер призвели до великих повеней в грецьких Салоніках, затоплені десятки будинків, а двоє автомобілістів потрапили в пастку на затоплених вулицях, повідомляє Ekathimerini.\r\nПовені в Салоніках були дуже сильними і почалися увечері в четвер після сильної бурі. Пожежна служба отримала понад 150 дзвінків з 17-ю запитами про відкачування підтоплених будинків або підвальних магазинів.\r\nПід час шторму співробітники пожежної служби евакуювали 7 осіб із затоплених будинків в районі Ефкарпії. У Антокипої затоплені води занесли великі обсяги бруду і сміття в будинку. Двоє автомобілістів потрапили в пастку - один в районі Евосмосу і один на регіональній дорозі. Одному вдалося вибратися з водойм, а інший потребував допомоги поліції.\r\nРух у п'ятницю був дуже повільним, зафіксовано кілька зіткнень вранці через слизьке дорожнє покриття.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, через пожежі і аномальну спеку українцям рекомендували обмежити пересування у деяких районах Греції.\r\nУ 2013 році в Греції на трасі через туман зіткнулися понад 20 автомобілів.