Из-за пожаров и аномальной жары украинцам рекомендуют ограничить передвижение в некоторых районах Греции

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины ограничить передвижение в некоторых районах Греции из-за жары и высоких режимов (4-ый и 5-ый) пожарной опасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українські Новини.

"В связи с повышением температуры до +40 градусов, сильными ветрами и объявлением 10 августа 2019 года в большинстве регионов Греции высоких четвертого и пятого режимов пожарной опасности, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины ограничить передвижения указанными районами, находиться в безопасных местах с точки зрения пожарной безопасности, в возможной близости к воде, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в расписании движения транспорта", - говорится в нем.

Согласно сообщению, самый высокий режим пожарной опасности "тревога" (5-й), введен в регионах Аттика, Центральная Греция, отдельных районах полуострова Пелопоннес (Коринфия, Арголида, Аркадия, Восточная Лакония).

При этом состояние противопожарной готовности, соответствующее четвертой категории опасности, объявлено в других районах полуострова Пелопоннес, островах Эгейского моря, Западной Греции, Ионических островах.

Интерактивная карта пожарной опасности, а также актуальная информация по развитию ситуации размещена на сайте Генерального Секретариата гражданской защиты Греции.

Как сообщали Українські Новини, МИД рекомендует украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге из-за обострения ситуации с безопасностью.