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20 вересня 2019, пʼятниця, 08:51 19
Політика 2019-09-20T11:30:04+03:00
Українські Новини
Коломойський міг купити місце в парламенті Австрії для свого знайомого

Коломойський міг купити місце в парламенті Австрії для свого знайомого

Ігор Коломойський
Ігор Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський міг купити місце в парламенті Австрії для свого знайомого Томаса Шелленбахера за 8 мільйонів євро. Шелленбахер був співголовою групи зі зв'язків з Україною в австрійському парламенті. Про це повідомляє "Hromadske" з посиланням на "DW".

Австрійський депутат Петер Пільц опублікував судові документи, в яких йдеться про двох наближених осіб до Австрійської партії свободи. Вони під присягою розповідають про купівлю місця в партійному списку для ставленика українських бізнесменів - Шелленбахера.

Відзначається несподіваний кар'єрний успіх Шелленбахера: власник інженерного бюро з провінції напередодні виборів 2013 року зареєструвався у Відні і отримав 9 місце у списку партії.

В результаті виборів позиція в списку виявилася непрохідною, але троє кандидатів, які були попереду власника бюро, відмовилися від мандата, чим дозволили Шалленбахеру стати депутатом.

Згідно з судовими документами, позивач Ернст Н. стверджує, що функціонери Австрійської партії свободи не віддали йому 2 мільйона євро за послуги з посередництва.

За словами позивача, саме він звів Шелленбахера з керівництвом партії, а його прохід в парламент сплатили українські бізнесмени, витративши 8 мільйонів євро: 4 - для партійної каси, по 2 - одному з керівників партії і самому позивачеві.

У судових документах вказані імені українських бізнесменів Ігоря Коломойського, його бізнес-партнера і чинного депутата Верховної Ради Ігоря Палиці, і сина тодішнього міністра юстиції Максима Лавриновича.

За словами Ернста, після операції своїх грошей він не отримав. Представники партії і Шелленбахер слова позивача заперечують.

"DW" повідомляє, що Коломойський міг бути знайомим з Шалленбахером ще з 2012 року, коли фірма IBS, у власності останнього, будувала водоочисну станцію в Буковелі, одним із власників якого є український олігарх.

Крім цього, з 2015 року Палиця був виконавчим директором і співвласником цієї фірми і заснував благодійний фонд разом з австрійським депутатом.

Антикорупційна прокуратура на запит "DW" відповіла, що навіть якщо інформація правдива, вони нічого не можуть зробити, так як за покупку місця в списку партії не передбачена кримінальна відповідальність.


Як повідомляли Українські Новини, Коломойський стверджує, що не обговорював із Зеленським Приватбанк.

Також стало відомо, що Коломойський і Порошенко зустрічалися в Києві після завершення виборчої кампанії.

Крім того, Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським.

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