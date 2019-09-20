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20 вересня 2019, пʼятниця, 07:40 6
Економіка 2019-09-20T08:06:55+03:00
Українські Новини
Перед вихідними гривня знову підскочила: офіційний курс на 20 вересня

Перед вихідними гривня знову підскочила: офіційний курс на 20 вересня

Гривня. Фото: Телеграф
Гривня. Фото: Телеграф

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20-22 вересня, на 5,23 коп. до 24,6176 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 вересня, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3070,2939
100 доларів США 2461,7559
100 швейцарських франків 2483,5235
1000 ієн 228,0617
10 російських рублів 3,8333
100 євро 2724,4253

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 9 коп. у четвер також зміцнився на 9 коп. до 24,56 UAH/USD.

Тим часом долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.

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