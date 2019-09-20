Перед вихідними гривня знову підскочила: офіційний курс на 20 вересня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20-22 вересня, на 5,23 коп. до 24,6176 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 вересня, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3070,2939\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2461,7559\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2483,5235\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n228,0617\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8333\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2724,4253\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 9 коп. у четвер також зміцнився на 9 коп. до 24,56 UAH\/USD.\r\nТим часом долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.