Сьогодні Вакарчук після засідання Ради виступить в Мінську

Сьогодні, 20 вересня, депутат Верховної Ради від фракції "Голос", відомий український співак Святослав Вакарчук дасть концерт у Мінську (Білорусь). Про це Українським Новинам повідомив керівник прес-служби партії "Голос" Ярема Дух.\r\nТак, Дух повідомив, що концерт в Мінську заплановано на 20:00.\r\nЗа даними керівника прес-служби партії Вакарчука, артист в цей же день має намір відвідати засідання Верховної Ради.\r\n"Ми від своїх обіцянок не відмовляємося. Якщо концерт призначено, то він буде", - сказав Дух.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож сам Вакарчук запевняв агентство, що збирається прийти на засідання. \r\nЯк розповів прес-секретар, якщо засідання парламенту затягнеться до 18 і пізніше, Вакарчуку доведеться покинути засідання, щоб встигнути на концерт.\r\nЗазначимо, що у графіку Ради на 20 вересня не вказано, чи буде засідання сьогодні коротким або повним.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на День Києва Вакарчук влаштовував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож перед першим робочим днем в Раді Вакарчук виступав на ювілеї ТНМК.