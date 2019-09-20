Сьогодні Вакарчук після засідання Ради виступить в Мінську

Сьогодні, 20 вересня, депутат Верховної Ради від фракції "Голос", відомий український співак Святослав Вакарчук дасть концерт у Мінську (Білорусь). Про це Українським Новинам повідомив керівник прес-служби партії "Голос" Ярема Дух.

Так, Дух повідомив, що концерт в Мінську заплановано на 20:00.

За даними керівника прес-служби партії Вакарчука, артист в цей же день має намір відвідати засідання Верховної Ради.

"Ми від своїх обіцянок не відмовляємося. Якщо концерт призначено, то він буде", - сказав Дух.

Також сам Вакарчук запевняв агентство, що збирається прийти на засідання.

Як розповів прес-секретар, якщо засідання парламенту затягнеться до 18 і пізніше, Вакарчуку доведеться покинути засідання, щоб встигнути на концерт.

Зазначимо, що у графіку Ради на 20 вересня не вказано, чи буде засідання сьогодні коротким або повним.

Як повідомляли Українські Новини, на День Києва Вакарчук влаштовував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ.

Також перед першим робочим днем в Раді Вакарчук виступав на ювілеї ТНМК.