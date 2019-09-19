Росія під час тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу піднімала питання прямих поставок газу українським споживачам.Про це в ході брифінгу повідомив Віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович, передають Українські Новини."Зі свого боку російська сторона повідомила, що Росія хоче продавати газ безпосередньо українським споживачам", - сказав він.У свою чергу міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що контракт по транзиту газу буде трьохсторонньовигідним.Як повідомляли Українські Новини, Україна на тристоронніх переговорах мала намір домовлятися з Європейським Союзом і Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік."Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів в разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.Крім того, Росія піднімала питання Стокгольмського арбітражу в ході переговорів з транзиту газу.