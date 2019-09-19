підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 вересня 2019, четвер, 19:54 12
Зовнішня політика 2019-09-19T20:45:01+03:00
Українські Новини
Росія хоче продавати газ безпосередньо українським споживачам

Росія хоче продавати газ безпосередньо українським споживачам

Переговори щодо транзиту газу в Брюсселі. Фото: @MarosSefcovic
Переговори щодо транзиту газу в Брюсселі. Фото: @MarosSefcovic

Росія під час тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу піднімала питання прямих поставок газу українським споживачам.

Про це в ході брифінгу повідомив Віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович, передають Українські Новини.

"Зі свого боку російська сторона повідомила, що Росія хоче продавати газ безпосередньо українським споживачам", - сказав він.

У свою чергу міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що контракт по транзиту газу буде трьохсторонньовигідним.

Як повідомляли Українські Новини, Україна на тристоронніх переговорах мала намір домовлятися з Європейським Союзом і Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік.

"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів в разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

Крім того, Росія піднімала питання Стокгольмського арбітражу в ході переговорів з транзиту газу.

Більше новин про: Брюссель Росія Україна Транзит газу через Україну Трьохсторонні переговори

Архів
Новини
Захист у кримінальному процесі: українські та німецькі адвокати обмінюються досвідом 20:01
Росія хоче продавати газ безпосередньо українським споживачам 19:54
Росія піднімала питання Стокгольмського арбітражу у ході переговорів щодо транзиту газу 19:37
Рада скасувала ліцензування у сфері телекомунікацій 19:35
Європейська федерація журналістів засудила дії одного з керівників Нацполіції 19:26
більше новин
Медведчук заявив, що українська влада не має наміру виконувати Мінські угоди 17:23
МХП інвестує 5 млн на реалізацію 100 стартапів в українських селах 11:12
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку, - Тимченко 12:35
Рабин Києва заявив, що процес звільнення полонених вдалося довести до щасливого кінця завдяки Медведчуку 15:44
більше новин
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень 23:52
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok