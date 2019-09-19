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19 вересня 2019, четвер, 18:39 17
Економіка 2019-09-19T20:30:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку підскочила

Гривня на міжбанку підскочила

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 9 коп. у четвер також зміцнився на 9 коп. до 24,56 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,63-24,67 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,58-24,61 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,55-24,57 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 11,39% з 27,72 UAH/USD до 24,56 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 вересня, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH/USD.

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