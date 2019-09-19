Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус призначив 4 своїх заступників

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус призначив 4 своїх заступників.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому", передають Українські Новини.\r\n"19 вересня генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив чотирьох керівників ключових напрямків діяльності концерну", - сказано в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, Романа Боднара призначено заступником генерального директора з трансформацій.\r\nДо призначення в "Укроборонпром" Боднар був керуючим партнером британської компанії Odgers Berndtson Ukraine, брав активну участь у реформі корпоративного управління державної власності та державної служби, залучав кращі таланти до управління державою, зокрема, формував наглядові ради "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укренерго", "Укргідроенерго" й аеропорту "Бориспіль".\r\nУ концерні Боднар очолюватиме так званий Центр трансформацій - реактор змін корпоративної культури та управлінських практик концерну, внутрішніх процесів і системи управління бізнесом; почне управління ефективністю і запровадить міжнародні стандарти корпоративного управління.\r\nНадію Бігун було призначено директоркою департаменту закупівель.\r\nБігун працювала в сфері телекомунікаційних послуг, у 2015 році як волонтерка приєдналася до команди Prozorro в МЕРТ, пізніше стала заступницею директора ДП Прозорро. Впроваджувала систему електронних закупівель, розробляла законодавство, відповідала за створення бренду і просування Prozorro.\r\nЇї завданням у концерні буде впровадження прозорих процедур і політики закупівель, підвищення їхньої ефективності за рахунок централізації потреб підприємств і впровадження категорійних стратегій.\r\nСергій Іванюта керуватиме фінансово-економічним блоком концерну.\r\nДо призначення він працював в українських і міжнародних компаніях, а також у Національному банку України та "Укргазвидобуванні".\r\nДо сфери відповідальності Іванюти входить формування і реалізація фінансової політики концерну, розгортання комплексної програми фінансового оздоровлення підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому", реструктуризація боргів тощо.\r\nДиректором департаменту управління проєктами було призначено Олега Яковенка.\r\nРаніше він працював у Мінекономіки, де займався оцінкою податкових і фінансових ризиків, очолював розробку інтегрованої платформи цифрової звітності для державних підприємств, брав участь у розробці плану відновлення промисловості на східі України і підготовці експортної і HiTech-стратегії держави.\r\nДо переходу на державну службу Яковенко працював в іноземній продуктовій компанії та розвивав власний бізнес у сфері маркетингових стратегій і просування на ринках.\r\nВ "Укроборонпромі" Яковенко керуватиме проєктним офісом, а також розроблятиме дорожню карту трансформацій, контролюватиме її реалізацію і займатиметься ризик-менеджментом.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, 30 серпня президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" Абромавичуса.\r\nАбромавичус заявив, що державний концерн "Укроборонпром" має намір збільшити експорт в 5 разів до 2 млрд доларів на рік до 2025 года.