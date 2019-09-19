Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус призначив 4 своїх заступників

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус призначив 4 своїх заступників.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому", передають Українські Новини.

"19 вересня генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив чотирьох керівників ключових напрямків діяльності концерну", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, Романа Боднара призначено заступником генерального директора з трансформацій.

До призначення в "Укроборонпром" Боднар був керуючим партнером британської компанії Odgers Berndtson Ukraine, брав активну участь у реформі корпоративного управління державної власності та державної служби, залучав кращі таланти до управління державою, зокрема, формував наглядові ради "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укренерго", "Укргідроенерго" й аеропорту "Бориспіль".

У концерні Боднар очолюватиме так званий Центр трансформацій - реактор змін корпоративної культури та управлінських практик концерну, внутрішніх процесів і системи управління бізнесом; почне управління ефективністю і запровадить міжнародні стандарти корпоративного управління.

Надію Бігун було призначено директоркою департаменту закупівель.

Бігун працювала в сфері телекомунікаційних послуг, у 2015 році як волонтерка приєдналася до команди Prozorro в МЕРТ, пізніше стала заступницею директора ДП Прозорро. Впроваджувала систему електронних закупівель, розробляла законодавство, відповідала за створення бренду і просування Prozorro.

Її завданням у концерні буде впровадження прозорих процедур і політики закупівель, підвищення їхньої ефективності за рахунок централізації потреб підприємств і впровадження категорійних стратегій.

Сергій Іванюта керуватиме фінансово-економічним блоком концерну.

До призначення він працював в українських і міжнародних компаніях, а також у Національному банку України та "Укргазвидобуванні".

До сфери відповідальності Іванюти входить формування і реалізація фінансової політики концерну, розгортання комплексної програми фінансового оздоровлення підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому", реструктуризація боргів тощо.

Директором департаменту управління проєктами було призначено Олега Яковенка.

Раніше він працював у Мінекономіки, де займався оцінкою податкових і фінансових ризиків, очолював розробку інтегрованої платформи цифрової звітності для державних підприємств, брав участь у розробці плану відновлення промисловості на східі України і підготовці експортної і HiTech-стратегії держави.

До переходу на державну службу Яковенко працював в іноземній продуктовій компанії та розвивав власний бізнес у сфері маркетингових стратегій і просування на ринках.

В "Укроборонпромі" Яковенко керуватиме проєктним офісом, а також розроблятиме дорожню карту трансформацій, контролюватиме її реалізацію і займатиметься ризик-менеджментом.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 серпня президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" Абромавичуса.

Абромавичус заявив, що державний концерн "Укроборонпром" має намір збільшити експорт в 5 разів до 2 млрд доларів на рік до 2025 года.