Разумков підписав закон про імпічмент Президента

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)".\r\nПро це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №1012 на сайті Ради, передають Українські Новини.\r\nМожливість усунення президента з поста в порядку імпічменту передбачена ст. 111 Конституції.\r\nЗаконопроект про імпічмент детально регулює цю процедуру.\r\n"Імпічмент є позасудовим конституційним процесом, за змістом якого Верховна Рада України в разі вчинення державної зради або іншого злочину президентом України може достроково припинити його повноваження, усунувши з посади", - сказано в ньому.\r\nІніціювати імпічмент можуть не менше 226 депутатів, підписи яких забороняється відкликати з представлення.\r\nЗа додання цього питання до порядку денного сесії мають проголосувати не менше 226 депутатів.\r\nДля проведення розслідування протягом 30 днів створюється спеціальна парламентська тимчасова слідча комісія.\r\nДо неї входять депутати від усіх фракцій і груп, представлені пропорційно їх кількості, а також спецпрокурор і спецслідчі.\r\nУ керівництві комісії мають бути члени різних фракцій і груп.\r\nКандидатуру спецпрокурора вносять ініціатори, слідчих - фракції і групи.\r\nЦі посади можуть обійняти особи зі стажем роботи не менше 10 років на посаді прокурора або слідчого.\r\nПри цьому на зазначені посади може бути обрано і самих депутатів, у разі якщо у них не буде конфлікту інтересів.\r\nКомісія розслідує факт і обставини вчинення злочину, перевіряє обгрунтованість і повноту доказів і в шестимісячний термін готує пропозиції щодо проекту постанови про звинувачення президента.\r\nПроект постанови приймається таємним голосуванням окремо за кожен пункт звинувачення, які мають набрати понад 300 голосів за кожним.\r\nУ разі прийняття проекту Рада надсилає його до Конституційного і Верховного судів, які мають перевірити дотримання конституційної процедури і наявність ознак злочину в діях, в яких звинувачується президент.\r\nВ разі негативних висновків КС Рада має усунути порушення, в тому числі за необхідності провести додаткове розслідування.\r\nПри негативних висновках Верховного суду парламент повинен припинити процедуру імпічменту.\r\nВ разі негативних висновків судів проект постанови про усунення президента з поста в порядку імпічменту приймається не менш як 338 голосами.\r\nЯкщо парламент не прийме постанову, то голова Ради від імені парламенту має вибачитися перед президентом.\r\nЯкщо Рада достроково припиняє повноваження президента в зв'язку зі зміщенням його з поста в порядку імпічменту, то до обрання нового голови держави його повноваження виконує голова парламенту.\r\nРаніше Українські Новини писали про подробиці процедури імпичменту по законопроекту Зеленського.\r\nТим часом 10 вересня Рада прийняла за основу та в цілому закон про імпичмент Президента.