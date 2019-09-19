Разумков підписав закон про імпічмент Президента

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)".

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №1012 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Можливість усунення президента з поста в порядку імпічменту передбачена ст. 111 Конституції.

Законопроект про імпічмент детально регулює цю процедуру.

"Імпічмент є позасудовим конституційним процесом, за змістом якого Верховна Рада України в разі вчинення державної зради або іншого злочину президентом України може достроково припинити його повноваження, усунувши з посади", - сказано в ньому.

Ініціювати імпічмент можуть не менше 226 депутатів, підписи яких забороняється відкликати з представлення.

За додання цього питання до порядку денного сесії мають проголосувати не менше 226 депутатів.

Для проведення розслідування протягом 30 днів створюється спеціальна парламентська тимчасова слідча комісія.

До неї входять депутати від усіх фракцій і груп, представлені пропорційно їх кількості, а також спецпрокурор і спецслідчі.

У керівництві комісії мають бути члени різних фракцій і груп.

Кандидатуру спецпрокурора вносять ініціатори, слідчих - фракції і групи.

Ці посади можуть обійняти особи зі стажем роботи не менше 10 років на посаді прокурора або слідчого.

При цьому на зазначені посади може бути обрано і самих депутатів, у разі якщо у них не буде конфлікту інтересів.

Комісія розслідує факт і обставини вчинення злочину, перевіряє обгрунтованість і повноту доказів і в шестимісячний термін готує пропозиції щодо проекту постанови про звинувачення президента.

Проект постанови приймається таємним голосуванням окремо за кожен пункт звинувачення, які мають набрати понад 300 голосів за кожним.

У разі прийняття проекту Рада надсилає його до Конституційного і Верховного судів, які мають перевірити дотримання конституційної процедури і наявність ознак злочину в діях, в яких звинувачується президент.

В разі негативних висновків КС Рада має усунути порушення, в тому числі за необхідності провести додаткове розслідування.

При негативних висновках Верховного суду парламент повинен припинити процедуру імпічменту.

В разі негативних висновків судів проект постанови про усунення президента з поста в порядку імпічменту приймається не менш як 338 голосами.

Якщо парламент не прийме постанову, то голова Ради від імені парламенту має вибачитися перед президентом.

Якщо Рада достроково припиняє повноваження президента в зв'язку зі зміщенням його з поста в порядку імпічменту, то до обрання нового голови держави його повноваження виконує голова парламенту.

Раніше Українські Новини писали про подробиці процедури імпичменту по законопроекту Зеленського.

Тим часом 10 вересня Рада прийняла за основу та в цілому закон про імпичмент Президента.