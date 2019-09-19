Українські полярники проводжають казкову зиму в Антарктиді

Українські полярники на станції "Академік Вернадський", які нещодавно показали перше народжене в цьому році тюленятко, поділилися неймовірними фото зими в Антарктиді, яка добігає кінця.

Фото опублікувала українська науковиця Оксана Савенко, яка перебуває на станції у складі 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) в Антарктиді на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook .

"Час нарешті відпустити зиму. Вона пручається, засипає нас снігом, встановлює рекорди холоду. Подекуди ще хочеться зануритися під теплу снігову ковдру, притримати зиму за поділ її візерункової сукні, дослухати сумну колискову полярного вітру. Взимку ми здобували нові знання про нашу неймовірну планету, а також піклувалися один про одного та про наш старенький дім-станцію, в якого вже давно українська душа та все ще доволі британський характер. Протоки поміж яких знаходиться наш затишний острів довго були вільними від льоду, кити тримались поруч допоки не залишили навколишні акваторії мігруючи на північ (як же ми скучили за цими велетнями!). Взимку Антарктида нагадувала казку про Снігову Королеву не лише естетикою пейзажів – вона нас всіх чимось випробовувала та водночас втішала і зачаровувала. Ми вдячні їй", - написала вона.