Українські полярники знайшли перше народжене в цьому році тюленятко

Українські полярники, які раніше виявили "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді, знайшли біля станції "Академік Вернадський" перше народжене в цьому році тюленятко Венделла.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Міністерства освіти і науки України в соціальній мережі Facebook.

"Імовірно вона (а це самка) народилася не більше тижня тому на о. Індикатор. Її довжина 141 см, вага - десь 25 кг. У майбутньому це маля може вирости до 2,9 метрів у довжину та набрати вагу до 450 кілограмів", -йдеться в ньому.

Тюленятко Венделла.Фото: facebook.com/UAMON

Як повідомляли Українські Новини, у березні відбулися урочисті проводи 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на антарктичну станцію "Академік Вернадський". До складу 24-ї УАЕ увійшло 12 учасників - 7 наукових, 3 інженерно-технічних працівників, лікар і кухар.

В 2018 році на конкурс з відбору полярників на станцію "Вернадський" подали рекордну кількість заяв.

Раніше Українські Новини писали про один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів.

До цього українські полярники вже публікували неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди.