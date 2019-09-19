Точно буде: Арахамія розповів про імперативний мандат, який розсварив "слуг народу"

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що спірний імперативний мандат "точно буде", передають Українські Новини.

"Ми зробимо з цього законопроект. Окремо зареєструємо і підемо. Імперативний мандат точно буде. А в якому вигляді - це нам потрібно разом розробити умови. Не може бути такого, що чоловік зайшов як депутат під прапором партії і потім почав робити все навпаки, все що партія обіцяла. Пішов робити все навпаки і залишився депутатом. Ви думаєте це справедливо?" - повідомив Арахамія.

Арахамія зазначив, що ніхто з депутатів фракції не підтримує імперативний мандат у чинному вигляді, йдуть консультації про переформатування ініціативи.

Депутат додав, що особисто виступає за виписування 2 доган і позбавлення мандата на 3-му проступку шляхом голосування.

Як повідомляли Українські новини, 12 вересня представник Кабінету Міністрів у Раді Ірина Верещук ("Слуга народу") заявила, що у фракції партії "Слуга народу" багато противників дострокового припинення повноважень депутата за рішенням партії (імперативного мандата), передбаченого законопроектом №1045.

Раніше з порядку денного Ради зник законопроект №1045 про імперативний мандат після скандалу.

Тим часом у "Слуги народу" назріває скандал: Бужанський і Дубинський звинуватили свою фракцію в спробі обдурити мажоритарників. Так, Дубинський заявив, що керівництво його фракції пропонує позбавляти мандата всіх депутатів, навіть мажоритарників, які виходять з фракції (норма про "імперативний мандат").