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12 сентября 2019, четверг, 11:00 255
Верховная Рада и партии 2019-09-12T11:20:21+03:00
Українські Новини
Из повестки дня Рады исчез законопроект №1045 об императивном мандате после скандала

Из повестки дня Рады исчез законопроект №1045 об императивном мандате после скандала

Верховная Рада 9 созыва. Фото:
Верховная Рада 9 созыва. Фото: "Информатор"

Во фракции партии "Слуга Народа" в Верховной Раде много противников досрочного прекращения полномочий депутата по решению партии (императивного мандата), предусмотренного законопроектом №1045 после того, как депутат Верховной Рады девятого созыва от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что руководство его фракции предлагает лишать мандата всех депутатов, даже мажоритарщиков, которые выходят из фракции.

Об этом Українським Новинам сказала депутат Рады от фракции "Слуги Народа", представитель Кабинета Министров в Раде Ирина Верещук.

"Есть, и много (противников императивного мандата). Я это слышу, я это знаю. Много против, но тех, кто говорит публично – их процентов 20", - сказала она.

Верещук подчеркнула, что сама является сторонницей данной процедуры, однако разделяет предостережения коллег.

"Меня это не касается, но я разделяю такие предостережения или замечания наших депутатов мажоритарщиков и надеюсь, что и руководство, и разработчики законопроекта учтут это. Давайте еще раз подумаем, как правильнее это сделать, потому что сегодня нет баланса между теми мажоритарщиками, которые прошли от партии и теми, которые непартийные, а они не будут иметь императивного мандата, потому что это касается отдельной категории людей", - отметила депутат.

При этом вопрос о включении в повестку дня парламента законопроекта №1045, предусматривающего процедуру досрочного прекращения полномочий депутата по решению партии, стоял в повестке дня пленарного заседания Рады 12 сентября, однако позже был исключен из нее.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" получила права коалиции в Раде.

Тем временем Комитет Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту уволить членов Центральной избирательной комиссии.

Больше новостей о: Императивный мандат Александр Дубинский Партия "Слуга народа" Ирина Верещук

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