ЮБР провело обшуки у нотаріуса, який допомагав незаконно продавати нерухомість МВС

Сьогодні пройшли обшуки у приватного нотаріуса, державного реєстратора та суб'єкта, який реалізовував нерухоме майно, незаконно виставленого на продаж службовими особами підприємства, підвідомчого МВС України.Обшуки проводилися в рамках досудового розслідування у відношенні дій згаданих службовців. Про це повідомила Ольга Варченко, перший заступник директора Державного бюро розслідувань у себе на сторінці Facebook.

"Сьогодні день почався з обшуків у приватного нотаріуса, державного реєстратора та суб'єкта, який реалізовував нерухоме майно, незаконно виставленого на продаж службовими особами підприємства, підвідомчого МВС України. Обшуки проводилися в рамках досудового розслідування у відношенні дій згаданих службовців. Коротка передісторія: у 2017 році Державна фіскальна служба застосувала податкова застава на майно державного підприємства, підвідомчого МВС України. Арешт на майно наклали за того, що підприємство не сплатило податків на суму 1,2 мільйона гривень. У 2018 році посадові особи цього підприємства знехтували арештом, використовували підроблене рішення одного з судів міста Дніпро, яких нібито був знятий податкову заставу та виставили заарештовану нерухомість на продаж. Йдеться про нежитлові будівлі загальною площею 3 760,4 кв. м., розташовані в місті Київ. Своїми протиправними діями посадові особи державного підприємства завдали тяжкі наслідки державним інтересам. Кримінальне провадження проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365-2 і ч. 1 ст. 388 КК України. Санкціоновані обшуки провели слідчі Центрального апарату при оперативному супроводу ГУБКОП Служба безпеки України у процесуальним керівництвом Генеральна прокуратура України. Мета обшуків - вилучили документи, що доводять факт незаконного відчуження арештованого нерухомості і заподіяння державі матеріальної шкоди на суму 1 200 000. Грн. Якщо провину згаданих фігурантів розслідування буде доведено в суді, їх чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - повідомила Варченко.

Раніше Варченко розповідала, що ДБР розслідує причетність правоохоронців до торгівлі приватними телефонними розмовами громадян.

Варченко заявила, що група "чорних ріелторів" заволоділа 20 об'єктами нерухомості. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі начальника одного з відділів Нацполиции у Вінниці.