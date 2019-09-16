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16 сентября 2019, понедельник, 12:46 150
Силовые структуры 2019-09-16T14:30:03+03:00
Українські Новини
ГБР расследует причастность правоохранителей к торговле частными телефонными разговорами граждан, - Варченко

ГБР расследует причастность правоохранителей к торговле частными телефонными разговорами граждан, - Варченко

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту торговли сотрудниками правоохранительных органовтелефонными разговорами граждан.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українські Новини.

"Помните, недавно я сообщала о сотруднике Службы безопасности Украины, который, по предварительной версии, организовал торговлю телефонными разговорами граждан? Есть сейчас похожее дело. Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации в отношении определенного круга лиц", - сообщила Варченко.

По ее словам, на данный момент уже установлено, что правоохранители незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить от операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан.

"Эти данные они продавали посредникам, а те - перепродавали заказчикам. Своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров", - отметила Варченко.

На днях следователи центрального аппарата ГБР совместно с работниками Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков, во время которых получили доказательства противоправных действий правоохранителей.

Сейчас продолжаются следственные действия, цель которых - получить дополнительные доказательства, которые позволят должным образом обосновать подозрение всем участникам противоправной схемы - и правоохранителям, и их "клиентам".

Как сообщали Українські Новини, ранее Варченко заявила, что группа "черных риэлторов" завладела 20 объектами недвижимости. Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в деле начальника одного из отделов Нацполиции в Виннице.

 

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