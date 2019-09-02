Начальника отдела Нацполиции в Винницкой области поймали на взятке, - Варченко

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в деле начальника одного из отделов Нацполиции в Виннице.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook, передают Українські Новини.

Он вымогал взятку в размере 207 тысяч гривен у директора одной из местных коммерческих структур. Дело уже передали в суд.

"Правонарушение, совершенное должностным лицом, класифицируем по ч. 2 ст. 369-2 УКУ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 750 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, - прокомментировала Варченко.

Она также уточнила, что деньги подполковник требовал за то, что повлияет на следователей, чтобы те закрыли уголовное производство против бизнесмена.

Как сообщали Українські Новини, ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении прокурора-взяточника.

ГБР поймало на взятке начальника сектора криминальной полиции в Херсоне.