Земля біля стратегічних об'єктів не підлягатиме продажу, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що в законопроекті про ринок землі буде передбачено заборону на продаж земель поблизу стратегічних об'єктів.

Про це він повідомив в ході конференції по земельній реформі, передають Українські Новини.

"В законопроекті, що ми запропонуємо, також є те ж саме обмеження, як в Ізраїлі. А саме є перелік землі, продаж якої забороняється. Біля стратегічних об'єктів, які не підлягатимуть продажу," - сказав Гончарук.

Також він зазначив, що право власності фермера на землю дозволить залучати інвестиції в аграрний сектор.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявляє, що ринок землі відкриється з 1 жовтня наступного року. Іноземці зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні. 2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.

У серпні Зеленський заявив, що земельна реформа буде проведена до кінця року.