підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 вересня 2019, четвер, 13:45 10
Кабмін 2019-09-19T14:15:02+03:00
Українські Новини
Земля біля стратегічних об'єктів не підлягатиме продажу, - Гончарук

Земля біля стратегічних об'єктів не підлягатиме продажу, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що в законопроекті про ринок землі буде передбачено заборону на продаж земель поблизу стратегічних об'єктів.

Про це він повідомив в ході конференції по земельній реформі, передають Українські Новини.

"В законопроекті, що ми запропонуємо, також є те ж саме обмеження, як в Ізраїлі. А саме є перелік землі, продаж якої забороняється. Біля стратегічних об'єктів, які не підлягатимуть продажу," - сказав Гончарук.

Також він зазначив, що право власності фермера на землю дозволить залучати інвестиції в аграрний сектор.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявляє, що ринок землі відкриється з 1 жовтня наступного року. Іноземці зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні. 2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.

У серпні Зеленський заявив, що земельна реформа буде проведена до кінця року.

Більше новин про: Ринок землі Олексій Гончарук

Архів
Новини
Пошкоджені опори шляхопроводу в Луганську. Фото: fake_LNR в Twitter
У Луганську бойовики намагалися підірвати автомобільний міст, - ЗМІ 14:27
Парламент розгляне зміни до Закону про столицю 14:20
Позов Богдана проти журналістів "Схем" суд переніс на жовтень 14:00
Земля біля стратегічних об'єктів не підлягатиме продажу, - Гончарук 13:45
У вбивці механіка, касира та оператора відібрали арсенал зброї 13:37
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко 18:47
МХП інвестує 5 млн на реалізацію 100 стартапів в українських селах 11:12
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень 23:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok