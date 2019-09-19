Гончарук проти купівлі землі лише фізособами на першому етапі реформи

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права купувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.

Про це він повідомив на конференції щодо реформи управління земельними відносинами.

У відповідь на питання із залу, що необхідно на першому етапі надати право тільки фізичним особам, фермерам, Гончарук виступив проти цієї ідеї.

"Це призведе до того, що ті, хто зараз фізично контролюють землю - вони хочуть зберегти монопольну можливість її придбання. Для пайовиків - чим більше пропозицій, чим більшій кількості людей він може запропонувати свою землю на ринку, тим вигідніше він зможе її продати", - сказав Гончарук.

Він також наголосив, що купувати землю зможуть тільки українські громадяни або українські компанії.

При цьому Гончарук виступає за те, щоб бенефіціарами або співвласниками українських компаній-покупців могли бути іноземці.

При цьому, з його слів, модель участі іноземців може обговорюватися.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що концентрацію землі обмежать 15-ма відсотками для областей.

2 вересня Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня. Ввечері цього ж дня Гончарук заявив, що іноземні громадяни зможуть купити земельну ділянку в разі скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення через зареєстровану в Україні юрособу.