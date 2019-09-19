Земельная реформа: концентрацию земли ограничат 15-ю процентами для областей

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что земельная реформа 2020 года будет предусматривать ограничение концентрации земель в 15% для уровня области и 0,5% для всеукраинского уровня.

Об этом он сообщил на конференции по реформе управления земельными отношениями, передают Українськi Новини.

"Существуют антимонопольные требования, когда в одних руках не может быть сконцентрировано больше 35%. 15% для области и 0,5% для Украины", - сказал Гончарук.

Он не уточнил, на каком уровне будет работать ограничение в 35%, возможно, имеется в виду община.

Гончарук добавил, что для соблюдения этих ограничений необходимо усилить Антимонопольный комитет.

Как сообщали Українськi Новини, 2 сентября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря. Зеленский заявляет, что в предлагаемой правительством модели рынка земли предусмотрено, что ее смогут покупать только граждане Украины и украинские компании.

Тем временем Гончарук заявил, что иностранцы смогут купить землю при регистрации юрлица в Украине.