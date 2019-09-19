Михайлове чудо: чому 19 вересня не можна мити голову і витрачати гроші

Щорічно, 19 вересня, православні християни відзначають одне з головних релігійних свят осені – Михайлів день, або Михайлове чудо. Про прикмети, заборони і походження цього дня розкажуть Українські новини.\r\nАрхістратиг Михаїл – один з головних ангелів у християнстві, який є главою святого воїнства, а також патроном воїнів та лицарів і провідником їхніх душ в інші світи. 19 вересня (6 – за старим стилем) архангел сотворив своє перше чудо.\r\nЗгідно з церковними легендами, в IV столітті християнину Архипові, дочка якого була німою, уві сні явився Архангел Михаїл і сказав, що вона одужає, якщо вип'є води з джерела, яке знаходиться неподалік. Так і сталося, після чого вдячний батько побудував на тому місці храм на честь святого, до якого потяглися численні паломники. Це не сподобалося язичникам, які вирішили затопити храм. Але знову з'явився Михаїл і направив води в ущелину, прорубану ним в скелі. Це сталося біля Ієраполіса (сучасна Туреччина) саме в цей день.\r\nСвято дуже строге – в цей день не можна працювати і займатися домашніми справами. У разі невідкладності справи, її неодмінно варто закінчити до обіду. Ні за яких обставин не варто перекладати свої обов'язки на інших. Також є багато інших заборон:\r\n\r\nне можна брехати і лаятися, тому в цей день заведено миритися і ходити в гості один до одного.\r\nне можна мити голову, оскільки це загрожує "змиванням розуму".\r\nне можна викидати їжу – краще віддати її тваринам або бездомним.\r\nне можна витрачати багато грошей, краще заощадити.\r\nгосподиням не можна пекти хліб і пироги, а також збирати чорницю, оскільки "на Михайла диявол чорницю топче".\r\n\r\nЗа порушення цих заборон людину може чекати неприємне "диво": проблеми, неприємності і т. д. Якщо ж на Михайлів день християнин не тільки не згрішив, але і допоміг іншим, то він може загадати Михайлу бажання.\r\nСеред безлічі прикмет і приказок, присвячених цьому дню, можна виділити наступні:\r\n\r\nКорівки з поля – і пастуху воля.\r\nНа Михайла не можна працювати – Бог покарає.\r\nЯкщо на Михайлове чудо вранці на деревах буде іній, то зима буде сніжною.\r\nДитина, яка народилася в цей день буде володіти войовничим характером.\r\nНе бійся Пречистої матері, а бійся батька Дива.\r\nТепла погода на Михайлів день – довга осінь.\r\nЯкщо на Михайлове чудо листя на верхівці берези було зеленого кольору, то це до ранньої зими.\r\nАрхангел Михаїл заморозком землю прихопив.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські новини, ще три свята будуть відзначатися на державному рівні, а в 2019 році українці відпрацюють три суботи.\r\nТакож, у жовтні українці матимуть 9 вихідних.