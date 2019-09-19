Михайлове чудо: чому 19 вересня не можна мити голову і витрачати гроші

Щорічно, 19 вересня, православні християни відзначають одне з головних релігійних свят осені – Михайлів день, або Михайлове чудо. Про прикмети, заборони і походження цього дня розкажуть Українські новини.

Архістратиг Михаїл – один з головних ангелів у християнстві, який є главою святого воїнства, а також патроном воїнів та лицарів і провідником їхніх душ в інші світи. 19 вересня (6 – за старим стилем) архангел сотворив своє перше чудо.

Згідно з церковними легендами, в IV столітті християнину Архипові, дочка якого була німою, уві сні явився Архангел Михаїл і сказав, що вона одужає, якщо вип'є води з джерела, яке знаходиться неподалік. Так і сталося, після чого вдячний батько побудував на тому місці храм на честь святого, до якого потяглися численні паломники. Це не сподобалося язичникам, які вирішили затопити храм. Але знову з'явився Михаїл і направив води в ущелину, прорубану ним в скелі. Це сталося біля Ієраполіса (сучасна Туреччина) саме в цей день.

Свято дуже строге – в цей день не можна працювати і займатися домашніми справами. У разі невідкладності справи, її неодмінно варто закінчити до обіду. Ні за яких обставин не варто перекладати свої обов'язки на інших. Також є багато інших заборон:

не можна брехати і лаятися, тому в цей день заведено миритися і ходити в гості один до одного.

не можна мити голову, оскільки це загрожує "змиванням розуму".

не можна викидати їжу – краще віддати її тваринам або бездомним.

не можна витрачати багато грошей, краще заощадити.

господиням не можна пекти хліб і пироги, а також збирати чорницю, оскільки "на Михайла диявол чорницю топче".

За порушення цих заборон людину може чекати неприємне "диво": проблеми, неприємності і т. д. Якщо ж на Михайлів день християнин не тільки не згрішив, але і допоміг іншим, то він може загадати Михайлу бажання.

Серед безлічі прикмет і приказок, присвячених цьому дню, можна виділити наступні:

Корівки з поля – і пастуху воля.

На Михайла не можна працювати – Бог покарає.

Якщо на Михайлове чудо вранці на деревах буде іній, то зима буде сніжною.

Дитина, яка народилася в цей день буде володіти войовничим характером.

Не бійся Пречистої матері, а бійся батька Дива.

Тепла погода на Михайлів день – довга осінь.

Якщо на Михайлове чудо листя на верхівці берези було зеленого кольору, то це до ранньої зими.

Архангел Михаїл заморозком землю прихопив.

Як повідомляли Українські новини, ще три свята будуть відзначатися на державному рівні, а в 2019 році українці відпрацюють три суботи.

Також, у жовтні українці матимуть 9 вихідних.