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19 вересня 2019, четвер, 13:37 12
Lifestyle 2019-09-19T14:15:02+03:00
Українські Новини
Михайлове чудо: чому 19 вересня не можна мити голову і витрачати гроші

Михайлове чудо: чому 19 вересня не можна мити голову і витрачати гроші

Архістратиг / Архангел Михайло. Фото: azbyka.ru
Архістратиг / Архангел Михайло. Фото: azbyka.ru

Щорічно, 19 вересня, православні християни відзначають одне з головних релігійних свят осені – Михайлів день, або Михайлове чудо. Про прикмети, заборони і походження цього дня розкажуть Українські новини.

Архістратиг Михаїл – один з головних ангелів у християнстві, який є главою святого воїнства, а також патроном воїнів та лицарів і провідником їхніх душ в інші світи. 19 вересня (6 – за старим стилем) архангел сотворив своє перше чудо.

Згідно з церковними легендами, в IV столітті християнину Архипові, дочка якого була німою, уві сні явився Архангел Михаїл і сказав, що вона одужає, якщо вип'є води з джерела, яке знаходиться неподалік. Так і сталося, після чого вдячний батько побудував на тому місці храм на честь святого, до якого потяглися численні паломники. Це не сподобалося язичникам, які вирішили затопити храм. Але знову з'явився Михаїл і направив води в ущелину, прорубану ним в скелі. Це сталося біля Ієраполіса (сучасна Туреччина) саме в цей день.

Свято дуже строге – в цей день не можна працювати і займатися домашніми справами. У разі невідкладності справи, її неодмінно варто закінчити до обіду. Ні за яких обставин не варто перекладати свої обов'язки на інших. Також є багато інших заборон:

  • не можна брехати і лаятися, тому в цей день заведено миритися і ходити в гості один до одного.
  • не можна мити голову, оскільки це загрожує "змиванням розуму".
  • не можна викидати їжу – краще віддати її тваринам або бездомним.
  • не можна витрачати багато грошей, краще заощадити.
  • господиням не можна пекти хліб і пироги, а також збирати чорницю, оскільки "на Михайла диявол чорницю топче".

За порушення цих заборон людину може чекати неприємне "диво": проблеми, неприємності і т. д. Якщо ж на Михайлів день християнин не тільки не згрішив, але і допоміг іншим, то він може загадати Михайлу бажання.

Серед безлічі прикмет і приказок, присвячених цьому дню, можна виділити наступні:

  • Корівки з поля – і пастуху воля.
  • На Михайла не можна працювати – Бог покарає.
  • Якщо на Михайлове чудо вранці на деревах буде іній, то зима буде сніжною.
  • Дитина, яка народилася в цей день буде володіти войовничим характером.
  • Не бійся Пречистої матері, а бійся батька Дива.
  • Тепла погода на Михайлів день – довга осінь.
  • Якщо на Михайлове чудо листя на верхівці берези було зеленого кольору, то це до ранньої зими.
  • Архангел Михаїл заморозком землю прихопив.

Як повідомляли Українські новини, ще три свята будуть відзначатися на державному рівні, а в 2019 році українці відпрацюють три суботи.

Також, у жовтні українці матимуть 9 вихідних.

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