подписаться на рассылку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
31 мая 2019, пятница, 06:45 20
Верховная Рада и партии 2019-05-31T06:45:02+03:00
Українські Новини
Еще три праздника будут отмечаться на государственном уровне в 2019

Еще три праздника будут отмечаться на государственном уровне в 2019

НПУ им. М. П. Драгоманова. Фото: Википедия
НПУ им. М. П. Драгоманова. Фото: Википедия

Верховная Рада дополнила 3 событиями перечень отмечаемых на общегосударственном уровне праздников в 2019 году.

За соответствующий проект постановления №10125 проголосовал 241 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Постановлением дополняется перечень важных событий в общественно-политической жизни Украины.

Так, в 2019 году должны отмечаться на общегосударственном уровне 185 лет со дня основания Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова (04.12.1834), 100 лет со времени основания Подольского государственного аграрно-технического университета (1919 год) и 5 августа - 175 лет со дня рождения художника Ильи Репина (1844-1930).

Раньше Українські Новини писали, когда отмечаем праздник Троицы-2019 и его главные традиции, а также сколько выходных будет в 2019.

Также в Украине появятся еще два праздника в мае и один в ноябре.

Больше новостей о: Верховная Рада Праздники Праздник Илья Репин НПУ имени Драгоманова

Архив
Новости
Еще три праздника будут отмечаться на государственном уровне в 2019 06:45
Вакарчук признался, кто финансирует его партию 01:01
Зеленский внесет новый законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение 23:53
У Зеленского есть кандидатуры на должности министров иностранных дел, обороны и главы СБУ, - Данилюк 23:34
Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" в середине июля 23:20
больше новостей
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен 10:54
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Зеленский назвал второго врага, с которым Украина ведет войну 19:30
Прогулочное судно утонуло в Дунае. Фото: twitter.com/otmarianna
Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец 13:20
больше новостей
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
Родители больных детей протестуют под КГГА против закрытия киевской детской клинической больнице №7 11:25 Видео
Рейдеры предпринимают попытки захвата ЖК "Чайка" в пригороде Киева, - Кулагин 12:15
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного Суда 15:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok