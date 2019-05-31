Еще три праздника будут отмечаться на государственном уровне в 2019

Верховная Рада дополнила 3 событиями перечень отмечаемых на общегосударственном уровне праздников в 2019 году.

За соответствующий проект постановления №10125 проголосовал 241 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Постановлением дополняется перечень важных событий в общественно-политической жизни Украины.

Так, в 2019 году должны отмечаться на общегосударственном уровне 185 лет со дня основания Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова (04.12.1834), 100 лет со времени основания Подольского государственного аграрно-технического университета (1919 год) и 5 августа - 175 лет со дня рождения художника Ильи Репина (1844-1930).

Раньше Українські Новини писали, когда отмечаем праздник Троицы-2019 и его главные традиции, а также сколько выходных будет в 2019.

Также в Украине появятся еще два праздника в мае и один в ноябре.